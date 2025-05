AIで見つけて買う:ビザが新時代の商取引を発表

アンソロピック、IBM、マイクロソフト、ミストラルAI、オープンAI、パープレキシティ、サムスン、ストライプなどとのコラボレーション

AIの力でショッピング体験がもっとパーソナルに、安全に、便利に

Visa Intelligent Commerce - shop and buy with AI

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- AIが買い物や決済を大きく変えつつあります。ビザは、グローバルなネットワークと数十年の専門知識を生かして、AIドリブンの商取引に信頼と安全性をもたらしています。このたびビザ・グローバル・プロダクト・ドロップで発表したビザ・インテリジェント・コマースは、AIで見つけて買うことを可能にします。この画期的な新規イニシアティブによって、商取引変革の土台となるAIエージェントの開発者やエンジニアがビザの決済ネットワークを活用する道が開かれます。 ビザの最高製品・戦略責任者であるジャック・フォレステルは次のように述べます。「人々は間もなく、自分の代わりにAIエージェントに閲覧、選択、購入、管理を任せるようになるでしょう。こうしたエージェントは、決済についてユーザーだけでなく銀行や販売者からも信頼される必要があります。」 「ショッピングが実店舗からオンライン、そしてモバイルへと進化してきたのと同様に、ビザは新時代の商取引のための新たな基準を作ろうとしています。ビザ・インテリジェンス・コマースを活用することにより、消費者があらかじめ設定した好みに基づいて、AIエージェントが見つけて買うことが可能になります。各消費者が制限を設定して、ビザがそれ以外の部分の管理を支援するということです」と、フォレステルは述べます。 AIコマースの信頼ある未来を創出する 間もなく何百万もの人々が、AIの力を借りて理想のセーターを探したり、新たな旅行先を調べたり、買い物リストに従って購入したりするようになるでしょう。ビザは支払いそのもののストレスを取り除いて、AIドリブンの世界で安全かつ信頼できる方法で取引ができるようにします。 ビザ・インテリジェント・コマースは、リスクと不正のマネジメントのために30年以上にわたりAIと機械学習を活用してきた経験を基盤とし、安全で安心な決済体験を実現します。ビザは、アンソロピック、IBM、マイクロソフト、ミストラルAI、オープンAI、パープレキシティ、サムスン、ストライプをはじめとするAI業界のリーダーとのコラボレーションを通して、パーソナライズされた安全なAIコマースをグローバルな規模で実現していきます。 フォレステルはさらに、「私たちはAIイノベーションの最前線にいる企業と協力し、AIプラットフォームの参加を促進するとともに、セキュリティと信頼を最優先とする新しい決済方法を支援しています。パートナーと協力して、商取引、決済、ビジネスのあらゆる面を変革するAIのポテンシャルを最大限に生かしていきます」と述べました。 消費者、加盟店、開発者に力を与える ビザは、現時点では未来的であまり知られていない概念であるAIコマースを、加盟店と消費者の双方にとってシームレスで安全でパーソナライズされた体験へと変革することを支援します。 ビザ・インテリジェント・コマースは、統合されたAPI一式とAIプラットフォーム向けの商業パートナープログラムを提供し、開発者がビザのAIコマース機能を安全かつ大規模に展開できるようにします。 ビザ・インテリジェント・コマースの提供サービスは以下のとおりです。 AI対応カード: カードの詳細情報を、トークン化されたデジタル認証情報に置き換えることで、消費者のセキュリティを強化し、開発者の決済プロセスを簡素化します。これにより、消費者が選択したエージェントが本人の代理となる許可を得ていることを確認し、AIコマースでの本人確認を実現します。エージェントがどう行動し、いつ決済認証情報を有効にするかは、消費者本人のみが指示できます。

主導権を持つのは消費者です。消費者は、自身の同意のもとでビザの基本的な支出・購入情報を共有して、エージェントのパフォーマンスの向上や、購入レコメンドのパーソナライズを図ります。 シンプルで安全なAI決済:消費者は支出の上限や条件を簡単に設定でき、エージェントの取引に明確なガイドラインを提供します。商取引のシグナルはリアルタイムでビザと共有されます。これにより、ビザは取引をコントロールし、紛争管理も支援できます。 トークン化や認証APIを含むビザの決済技術は、安全かつシームレスな取引の実現に役立ち、AIを使って買い物をする消費者に安心感を提供します。ビザは堅牢なデータプラットフォームのほかに、不正マネジメントに数十年の経験を持っており、この経験をビザ・インテリジェント・コマースのプログラムの実現に生かしています。 ビザ・インテリジェント・コマースの詳細は、visa.com/intelligentcommerceをご覧ください。 ビザについて ビザ(NYSE:V)はデジタル決済の世界的リーダーであり、200以上の国と地域で、消費者や加盟店、金融機関、政府機関の間の取引を促進しています。私たちの使命は、革新性、利便性、信頼性、安全性に最も優れた決済ネットワークを通じて世界を結び、個人や企業、経済に繁栄をもたらすことです。ビザは、誰でもどこでも受け入れる経済が世界中の人々の生活を向上させると信じており、資金移動の未来へのアクセスがその基盤であると考えています。詳細情報については、Visa.comをご覧ください。 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

