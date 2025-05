Visa en Bridge werken samen om stablecoins toegankelijk te maken voor dagelijkse aankopen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Stablecoins – ooit een technologie die beperkt was tot cryptocommunity's – worden steeds vaker genoemd in het nieuws, tijdens etentjes en binnenkort ook in dagelijkse transacties. Visa (NYSE: V), een wereldleider in digitale betalingen, en Bridge, een toonaangevend stablecoin-orkestratieplatform en onderdeel van Stripe, hebben vandaag een nieuw product voor kaartuitgifte aangekondigd. Fintech-ontwikkelaars die Bridge gebruiken, kunnen nu stablecoin-gekoppelde Visa-kaarten aanbieden aan hun eindklanten in meerdere landen via één API-integratie.

Kaarthouders kunnen dagelijkse aankopen doen met een stablecoin-saldo bij elke winkel die Visa accepteert.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.