Azalea Vision sammelt 9 Millionen Euro in erster Finanzierungsrunde der Serie A zur Weiterentwicklung seiner intelligenten vernetzten Bildverarbeitungsplattform

GHENT, Belgien--(BUSINESS WIRE)--Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision, ein HealthTech-Unternehmen, das die Zukunft des Sehens gestaltet, gab heute den ersten Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen Euro bekannt. Dabei wurden 9 Millionen Euro aufgebracht, und Robert J. Dempsey wurde zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, um das strategische Wachstum in den europäischen und US-amerikanischen Märkten voranzutreiben.

„Die starke Beteiligung von bestehenden Investoren an diesem Meilenstein der Serie-A-Finanzierung bestätigt erneut ihr Vertrauen in unsere medizinischen Geräte und Innovationen für die Zukunft der intelligenten Augengesundheit“, sagte Enrique Vega, CEO von Azalea Vision. „Die zusätzliche Finanzierung in dieser Runde durch SPRIM Global Investments und Afrimobility sowie durch einen strategischen Investor, dessen Name noch nicht bekannt gegeben wird, unterstreicht das Vertrauen in unsere Plattform. Die Ernennung von Robert J. Dempsey, einem hoch angesehenen Führungskraft im Bereich der Augenheilkunde, bringt fundiertes Fachwissen und starke Branchenbeziehungen mit, um unser Führungsteam auf dem Weg in die nächste Wachstumsphase zu begleiten.“

„Ich glaube, dass eine Zukunft, in der das Sehen intelligent, vernetzt und mühelos anpassungsfähig ist, zu den spannendsten Herausforderungen in der Innovation von medizinischen Geräten für die Augenheilkunde gehört“, sagte Robert J. Dempsey. „Ich fühle mich geehrt, als Vorstandsvorsitzender zu fungieren und diesen transformativen Weg mitzugestalten.“

Dempsey verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Augenheilkunde und war in verschiedenen Führungspositionen tätig, darunter als CEO, Vorstandsvorsitzender und Vorstandsberater. Er kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, in der er strategische Transaktionen in mehreren Unternehmen vorangetrieben hat. Insbesondere leitete er den Aufbau des Augenheilkundegeschäfts von Shire und etablierte das Unternehmen als weltweit führenden Anbieter in diesem Bereich. Unter seiner Führung brachte das Unternehmen Xiidra auf den Markt – einer von nur drei Augenheilkunde-Deals in den letzten zwei Jahrzehnten mit einem Vorabwert von über 1 Milliarde US-Dollar. Roberts starke Erfolgsbilanz im vorderen und hinteren Augenbereich macht ihn zu einem wichtigen strategischen Experten für die Förderung von Innovationen in der Augenheilkunde.

Die Serie-A-Finanzierung wird die Durchführung der ersten klinischen Pilotstudie am Menschen (FIH) von Azalea Vision unterstützen, einem wichtigen Meilenstein für den Nachweis der Sicherheit und Leistungsfähigkeit seiner medizinisch intelligenten Augen-Technologieplattform. Ziel ist es, die Genehmigung als Investigational Device Exemption (IDE) von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zu erhalten, die klinischen Studien fortzusetzen und die Kommerzialisierungsbemühungen weiter voranzutreiben.

Über Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision

Azalea Vision ist ein Pionier der vernetzten Augengesundheit und entwickelt eine skalierbare Lösung für komplexe Sehstörungen, Ferndiagnostik und gezielte Augenbehandlungen. Das Unternehmen wurde 2021 als Spin-off von imec und der Universität Gent gegründet und entwickelt die erste medizinische Smart-Linsen-Plattform, die in Echtzeit wahrnehmen, sich anpassen und interagieren kann. Azalea wird seit 2021 von führenden Investoren aus den Bereichen MedTech, HealthTech und DeepTech unterstützt, darunter imec.xpand, Elaia Partners, Sensinnovat und Shigeru, und durch nicht verwässernde Zuschüsse von EIC und VLAIO (Belgien) gefördert.

Unter der Leitung eines multidisziplinären Teams mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Mikroelektronik, biomedizinische Optik und Innovation im Bereich medizinischer Geräte vereint Azalea Vision jahrzehntelange Forschung und industrielle Entwicklung. Die Plattform des Unternehmens integriert dehnbare Elektronik, maßgeschneiderte ASICs, Flüssigkristalloptik und NFC-Kommunikation, die alle in ein linsenintegriertes System eingebettet sind. Auf dieser Grundlage kann Azalea medizinische Smart-Linsen liefern, die in Echtzeit erfassen, sich anpassen und verbinden – von der Sehkorrektur über die Biosensorik bis hin zur Diagnostik und darüber hinaus.

