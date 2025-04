Andersen Global consolide ses capacités d'évaluation en Europe en collaborant avec Value & Risk Valuation Services

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit la consolidation de ses capacités d'évaluation grâce à un accord de collaboration avec Value & Risk Valuation Services, une importante entreprise d'évaluation européenne dont le siège se trouve en Allemagne et qui possède des bureaux au Luxembourg et en Autriche.

Fondée en 1996, Value & Risk Valuation Services est une entreprise de gestion spécialisée dans l'évaluation d'actifs financiers de diverses classes d'actifs et de complexités variées. L'entreprise propose également des services complémentaires, notamment la vérification indépendante des prix, l'analyse des risques et l'analyse des coûts de transaction. Elle est dirigée depuis 2009 par Gil Bender, qui se consacre à la fourniture de solutions d'évaluation de grande qualité, orientées client. Value & Risk est l'un des rares prestataires européens à proposer des services d'évaluation externe conformes à la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFMD) et respecte les normes les plus strictes du secteur en matière de conformité réglementaire et d'excellence des services.

« Depuis notre création, nous sommes restés axés sur la fourniture de solutions d'évaluation adaptées qui répondent aux défis évolutifs de l'industrie financière, notamment les changements réglementaires, la transformation de l'infrastructure et la gestion des talents », a déclaré Gil Bender, CEO et associé de Value & Risk. « Nous sommes très heureux d'élargir nos capacités et de consolider notre présence sur les principaux marchés européens et mondiaux grâce à notre collaboration avec Andersen Global ».

Mark L. Vorsatz, PDG d'Andersen, a ajouté : « Value & Risk est reconnu comme un leader sur ses marchés, qui utilise un cadre technologique exclusif ultra-moderne pour fournir des solutions sans faille et orientées client. Son savoir-faire dans une large gamme d'instruments financiers consolidera énormément notre capacité à offrir des services d'évaluation haut de gamme à nos clients dans le monde entier ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 20 000 professionnels dans le monde entier et est présente sur plus de 500 sites au travers de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.