Azalea Vision完成A轮融资首次交割，募集900万欧元以进一步开发智能互联视觉平台

比利时根特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于开创视力未来的医疗科技公司Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision今日宣布，其1500万欧元A轮融资已完成首次交割，成功募集900万欧元。同时，公司任命Robert J. Dempsey为董事会主席，以指导公司在欧洲和美国市场的战略发展。

Azalea Vision首席执行官Enrique Vega表示：“在这一A轮融资里程碑中，老投资者的踊跃参与再次证明了他们对我们的医疗器械以及为推动智能眼部健康未来所开展创新的信任。在本轮融资中，来自SPRIM Global Investments和Afrimobility以及一家未公开的战略投资者的额外资金进一步彰显了对我们平台的信心。Robert J. Dempsey在眼科领域是备受尊敬的领导者，他的任命为公司带来了深厚的领域专业知识和强大的行业人脉关系，将在我们迈向下一阶段成长之际指导我们的领导团队。”

Robert J. Dempsey表示：“我相信，一个拥有智能、互联且能轻松自适应的视力的未来，是当今眼科医疗器械创新中最令人振奋的前沿领域之一。我很荣幸能担任董事会主席，并为推动这一变革性的旅程做出贡献。”

Dempsey先生在眼科护理行业拥有超过三十年的经验，曾担任首席执行官、董事长和董事会顾问等领导职务。他在为多家公司推动战略交易方面有着良好的业绩记录。值得一提的是，他曾领导Shire眼科业务的拓展，使其成为该领域的全球领导者。在他的领导下，公司推出了Xiidra，最终促成了过去二十年中仅有的三笔前期价值超过10亿美元的眼科交易之一。Robert在眼前段和眼后段领域的出色往绩，使他成为推进眼科创新的关键战略专家。

本次A轮融资资金将用于支持Azalea Vision的人体首次(FIH)试点临床试验的开展，这是确立其医疗智能眼部技术平台安全性和性能的关键里程碑。公司的目标是获得美国食品药品管理局(FDA)的研究性医疗器械豁免(IDE)批准，继续进行临床试验，并进一步推进商业化工作。

关于Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision

Azalea Vision正在开创互联眼部健康的未来，为复杂的视力问题、远程诊断和针对性眼部治疗提供可扩展的解决方案。该公司于2021年从imec和根特大学分拆而出，正在开发首个医疗级智能镜片平台，旨在实现实时感知、自适应和交互功能。自2021年以来，Azalea得到了领先的医疗科技、健康科技和深度科技投资者的支持，其中包括imec.xpand、Elaia Partners、Sensinnovat和Shigeru，并获得了EIC和VLAIO（比利时）的非稀释性资助。

在一支由微电子、生物医学光学和医疗器械创新领域资深专家组成的多学科团队的带领下，Azalea Vision汇聚了数十年的研究和工业发展成果。该公司的平台集成了可拉伸电子器件、定制设计的专用集成电路(ASIC)、液晶光学器件和近场通信(NFC)技术，所有这些都被设计集成到一个镜片嵌入式系统中。这一基础使Azalea能够提供医疗级智能镜片，实现实时感知、自适应和互联功能，应用范围从视力矫正扩展到生物传感、诊断等更多领域。

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