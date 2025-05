Azalea Vision lève 9 millions EUR dans le cadre de la clôture de la première phase d’un financement de série A pour poursuivre le développement de sa plateforme intelligente de vision connectée

GAND, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision, une société de heathtech qui conçoit l’avenir de la vue, vient d’annoncer aujourd’hui la clôture de la première phase de son cycle de financement de série A de 15 millions EUR, dans le cadre de laquelle elle a levé 9 millions EUR. La société a également annoncé la nomination de Robert J. Dempsey au poste de président du conseil d’administration pour guider la croissance stratégique sur les marchés européen et américain.

« La forte participation d’investisseurs récurrents à cette étape de notre tour de table de série A réaffirme leur confiance dans notre dispositif médical et dans notre innovation pour l’avenir de la santé oculaire intelligente », a déclaré Enrique Vega, PDG d’Azalea Vision. « Les fonds supplémentaires apportés par SPRIM Global Investments et Afrimobility, ainsi que par un investisseur stratégique dont l’identité n’a pas été dévoilée, témoigne de la confiance que suscite notre plateforme. Par ailleurs, la nomination de Robert J. Dempsey, un dirigeant très apprécié du secteur ophtalmologique, va nous permettre de bénéficier de son expertise approfondie du domaine et des relations solides qu’il a su cultiver avec l’industrie, ce qui sera bénéfique pour guider notre équipe de direction au moment où nous démarrons la prochaine étape de notre croissance. »

« Je crois en un avenir où la vision sera intelligente, connectée et adaptable sans effort. Il s’agit d’une des frontières les plus passionnantes de l’innovation dans le domaine des dispositifs médicaux de soins oculaires aujourd’hui », a déclaré Robert J. Dempsey. « Je suis honoré de servir en tant que président du conseil d’administration et de contribuer à la conduite de ce parcours transformationnel. »

M. Dempsey compte à son actif plus de trente ans d’expérience dans le secteur des soins ophtalmologiques, au sein duquel il a occupé un certain nombre de postes de direction, notamment en tant que PDG, président et conseiller du conseil d’administration. Il a fait ses preuves dans la conduite de transactions stratégiques au sein de plusieurs entreprises. Il a notamment dirigé le développement de l’activité ophtalmologique de Shire, qui s’est imposée comme un leader mondial dans le secteur. Sous sa direction, la société a lancé Xiidra, ce qui a abouti à l’une des trois seules transactions ophtalmologiques des deux dernières décennies, dont la valeur initiale a dépassé le milliard de dollars. Les solides antécédents de Robert dans les segments antérieur et postérieur font de lui un expert stratégique clé pour faire progresser la recherche en innovation ophtalmologique.

Le financement de série A va permettre à Azalea Vision de réaliser son essai clinique pilote, le premier à être effectué sur des sujets humains, et qui constituera une étape clé dans l’établissement de la sécurité et des performances de sa plateforme technologique oculaire médicalement intelligente. L’entreprise vise à obtenir une exemption de dispositif expérimental (Investigational Device Exemption, IDE) de la part de la Food and Drug Administration (FDA), à poursuivre ses essais cliniques et à faire progresser ses efforts de commercialisation.

À propos d’Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision

Azalea Vision construit l’avenir de la santé oculaire connectée en créant une solution évolutive pour les conditions de vision complexes, les diagnostics à distance et les thérapies oculaires ciblées. Fondée en 2021 comme un spin-off d’imec et de l’université de Gand, l’entreprise travaille à développer la première plateforme de lentilles intelligentes de qualité médicale conçue pour détecter, s’adapter et interagir en temps réel. Azalea est soutenue depuis 2021 par divers investisseurs de premier plan intervenant dans les domaines de la medtech, de la healthtech et de la deeptech, dont imec.xpand, Elaia Partners, Sensinnovat et Shigeru. Ses activités sont également renforcées par des subventions non dilutives accordées par l’EIC et par VLAIO (Belgique).

Dirigée par une équipe pluridisciplinaire bénéficiant d’une grande expertise en microélectronique, en optique biomédicale et en innovation dans le domaine des dispositifs médicaux, Azalea Vision est le fruit de plusieurs décennies de recherche et de développement industriel. La plateforme de l’entreprise intègre des composants électroniques extensibles, des ASIC conçus sur mesure, l’optique à cristaux liquides et la communication NFC, le tout conçu dans un système intégré de type lentille. Grâce à cette fondation, Azalea est en mesure de proposer des lentilles intelligentes de qualité médicale qui détectent, s’adaptent et se connectent en temps réel, et dont les fonctionnalités permettent la correction de la vision, la biodétection, le diagnostic, et plus encore.

Pour plus d’informations, veuillez visiter azaleavision.com et nous suivre sur LinkedIn.

