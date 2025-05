CSG en NetLync stimuleren eSIM-transformatie voor MNO's en MVNO's

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Nu eSIM dit jaar de norm gaat worden voor alle nieuwe telefoons, hebben mobile network operators (MNO's) en mobile virtual network operators (MVNO's) te kampen met een toenemende druk om hun entitlementinfrastructuur te moderniseren. Om te voldoen aan deze marktbehoefte kondigde CSG® (NASDAQ: CSGS) vandaag een nieuw partnerschap aan met de toonaangevende aanbieder van entitlementserversNetLync en introduceerdeCSG Entitlements-as-a-Service, mogelijk gemaakt door NetLync. Dit nieuwe SaaS-platform geeft operatoren de snelheid en flexibiliteit die ze nodig hebben om vlekkeloze iOS- en Android-ervaringen niet in maanden, maar in weken mogelijk te maken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.