Andersen Global udvider sin europæiske værdiansættelseskapacitet gennem samarbejde med Value & Risk Valuation Services

Value & Risk Valuation Services blev grundlagt i 1996 og er et ledelsesejet firma, der har specialiseret sig i værdiansættelse af finansielle aktiver på tværs af forskellige aktivklasser og med varierende kompleksitet. Firmaet leverer også supplerende tjenester, herunder uafhængig prisverifikation (IPV), risikoanalyse og analyse af transaktionsomkostninger. Siden 2009 har virksomheden været ledet af Gil Bender, som er dedikeret til at levere kundecentrerede værdiansættelsesløsninger af høj kvalitet. Som en af de få europæiske udbydere, der tilbyder eksterne værdiansættelsestjenester i overensstemmelse med det europæiske direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde (AIFMD), opretholder Value & Risk de højeste industristandarder for overholdelse af lovgivningen og servicekvalitet.

"Siden vores start har vi fokuseret på at levere skræddersyede værdiansættelsesløsninger, der tager højde for de skiftende udfordringer i den finansielle sektor, herunder lovgivningsmæssige ændringer, omlægning af infrastruktur og talent management," siger Gil Bender, administrerende direktør og partner i Value & Risk. "Vi er glade for at kunne udbygge vores kompetencer og styrke vores tilstedeværelse på vigtige europæiske og globale markeder gennem vores samarbejde med Andersen Global."

Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen, tilføjer: "Value & Risk er anerkendt som førende på sine markeder og bruger en proprietær, banebrydende teknologiramme til at levere gennemsigtige, kundefokuserede løsninger. Deres ekspertise på tværs af en bred vifte af finansielle instrumenter vil i høj grad styrke vores forudsætninger for at tilbyde de bedste værdiansættelsesydelser til kunder over hele verden.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 20.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 500 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

