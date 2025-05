CSG et NetLync soutiennent la transformation eSIM des ORM et des MVNO

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Avec l’eSIM appelée à devenir la norme pour tous les nouveaux téléphones cette année, les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) et les opérateurs mobiles virtuels (MVNO) subissent une pression croissante pour moderniser leurs infrastructures d’habilitation. Pour répondre à ce besoin du marché, CSG® (NASDAQ : CSGS) a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec NetLync, un fournisseur de serveurs d’habilitation de premier plan, et lancé CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync. Cette nouvelle plateforme SaaS offre aux opérateurs, la rapidité et l’agilité nécessaires pour proposer des expériences iOS et Android fluides en quelques semaines, et non plusieurs mois. Elle leur permet de rester compétitifs dans un avenir dominé par l’eSIM, tout en évitant les coûts élevés liés à la construction et à la gestion de leurs propres infrastructures d’habilitation.

« Le passage aux appareils uniquement compatibles eSIM constitue un changement majeur pour l’industrie des télécommunications, qui va redéfinir l’expérience utilisateur », a déclaré Chad Dunavant, Chief Product & Strategy Officer chez CSG. « Cette évolution constitue une formidable opportunité pour les premiers acteurs, de provoquer une rupture et de débloquer de nouvelles sources de revenus. C’est pourquoi CSG s’est associée à NetLync — pour combiner nos forces et permettre aux ORM et aux MVNO de répondre plus facilement à la demande croissante de services eSIM, tout en simplifiant la gestion des habilitations. CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync, les aidera à gagner du temps et des ressources, à lancer de nouveaux services plus rapidement et à offrir une expérience client qui favorise la fidélité sur le long terme. »

La combinaison des expertises de CSG et NetLync dans cette plateforme marque un tournant pour les ORM et les MVNO, longtemps confrontés à des systèmes d’habilitation complexes et fragmentés. Conçu pour la rapidité et la simplicité, CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync, supprime les obstacles posés par les infrastructures héritées et permet aux opérateurs de monter en charge sans difficulté, de déployer instantanément de nouvelles fonctionnalités et d’offrir une intégration plus fluide. Pour les abonnés, cela se traduit par moins de délais de service, une configuration des appareils plus rapide et un accès immédiat aux dernières fonctionnalités – autant d’éléments qui renforcent leur confiance et leur fidélité.

« Le partenariat entre NetLync et CSG offre aux ORM et aux MVNO, une solution performante pour adopter le passage à l’eSIM », a déclaré Emir Aboulhosn, PDG et cofondateur de NetLync. « Grâce à CSG Entitlements-as-a-Service, powerd by NetLync, les opérateurs seront en mesure de dépasser les limites des anciens systèmes d’habilitation et d’accélérer leur passage à l’évolutibilité et à l’innovation. Cette plateforme leur permet de proposer des expériences à la hauteur des exigences actuelles de l’eSIM et des fonctionnalités avancées des OEM, les positionnant ainsi pour réussir durablement dans un paysage numérique en pleine évolution. »

Renseignez-vous sur le service CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync, et lisez notre blog ou regardez cette interview relative à la façon dont vous pouvez préparer votre entreprise à un avenir exclusivement basé sur l'eSIM.

À propos de CSG

CSG donne la possibilité aux entreprises de créer des expériences inoubliables en facilitant la connexion, l'utilisation et le paiement des services les plus appréciés par les particuliers et les entreprises. Nos solutions d'expérience client, de facturation et de paiement aident les entreprises de toute taille à générer des revenus et à faire la différence. Grâce à nos solutions SaaS, les chefs d'entreprise prennent leur avenir en main tout en bénéficiant des conseils de notre équipe mondiale de collaborateurs CSG visionnaires et résolument engagés.

Vous souhaitez être parés pour l'avenir et devenir un acteur du changement comme les marques mondiales qui font confiance à CSG ? Visitez csgi.com pour en apprendre davantage.

À propos de NetLync

NetLync, menée par une équipe dévouée d'experts de l'industrie des télécommunications, collabore étroitement avec les OEM, lançant avec succès les Entitlements-as-a-Service® qui permettent aux ORM et aux MVNO d'être opérationnels avec des fonctions cellulaires améliorées à peu de frais. Basée à Dublin, et disposant de bureaux à Londres et à Vancouver, NetLync relève les défis auxquels sont confrontés les opérateurs et les OEM, en se préparant à l'ère de l'acquisition et de l'intégration numériques qui s'annonce.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.