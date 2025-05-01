CSG与NetLync推动移动网络运营商(MNO)和移动虚拟网络运营商(MVNO)的eSIM变革

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着eSIM预计在今年成为所有新手机的标准配置，移动网络运营商(MNO)和移动虚拟网络运营商(MVNO)在对其授权基础设施进行现代化改造方面面临着越来越大的压力。为满足这一市场需求，CSG® (NASDAQ: CSGS)今日宣布与领先的授权服务器提供商NetLync建立新的合作伙伴关系，并推出由NetLync提供技术支持的CSG授权即服务平台。这一全新的SaaS平台使运营商能够在数周内（而非数月）实现为用户提供无缝iOS和Android体验所需的速度和灵活性。它帮助运营商在纯eSIM的未来保持竞争力，同时避免了自行构建和管理授权基础设施的高昂成本。

CSG首席产品与战略官Chad Dunavant表示：“向纯eSIM设备的转变推动了电信行业的重大变革，这将重新定义用户体验。这一演变为先行者创造了一个令人振奋的机会，他们可以借此引发行业变革并解锁强大的新收入来源。这就是为什么CSG与NetLync携手合作——整合双方的优势，让MNO和MVNO更轻松地满足对eSIM服务不断增长的需求，并简化管理授权的流程。由NetLync提供技术支持的CSG授权即服务平台将帮助他们节省时间和资源，更快地推出新服务，并提供能够建立持久客户忠诚度的客户体验。”

在这个平台上整合CSG和NetLync的优势，对长期以来一直受困于复杂、分散的授权系统的MNO和MVNO来说，是一个转折点。由NetLync提供技术支持的CSG授权即服务平台以速度和简便性为设计理念，消除了传统基础设施的障碍，使运营商能够轻松扩展业务，即时推出新功能，并实现更顺畅的用户入网流程。对于用户而言，这意味着服务延迟减少、设备设置更快，并且能够即时使用最新功能，进而增强他们对运营商的信任和忠诚度。

NetLync首席执行官兼联合创始人Emir Aboulhosn表示：“NetLync与CSG的合作为MNO和MVNO提供了一个强大的解决方案，帮助他们适应向eSIM的转变。有了由NetLync提供技术支持的CSG授权即服务平台，运营商可以跨越过时授权系统的限制，加速实现业务扩展和创新。该平台使他们能够提供满足当今eSIM需求的体验和增强的原始设备制造商(OEM)功能，让他们在快速变化的数字环境中取得长期成功。”

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关于CSG

CSG助力企业打造难忘的体验，使人与企业更容易连接、使用和支付他们重视的服务。我们的客户体验、计费和支付解决方案可帮助任何规模的企业营利并对行业产生影响力。借助我们的SaaS解决方案，企业领导者可以掌控企业的未来，并从全球极为敬业和具有前瞻性思维的CSG员工那里获得全程指导。

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关于NetLync

NetLync由一群专注的电信行业专家领导，与OEM密切合作，成功推出了授权即服务(Entitlements-as-a-Service®)平台，使MNO和MVNO能够以较低的成本快速启用并运行增强的蜂窝功能。NetLync总部位于都柏林，在伦敦和温哥华设有办事处，致力于解决运营商和OEM面临的挑战，为即将到来的数字客户获取和入网时代做好准备。

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