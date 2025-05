Azalea Vision haalt €9 miljoen op in de eerste afsluiting van een Serie A-financieringsronde om het Intelligent Connected Vision Platform verder te ontwikkelen

GENT, België--(BUSINESS WIRE)--Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision, een HealthTech-bedrijf dat de toekomst van het zichtvermogen vorm geeft, kondigde vandaag de eerste afsluiting van haar Serie A-financieringsronde van €15 miljoen aan, waarbij €9 miljoen werd opgehaald. Tegelijk werd de benoeming bekendgemaakt van Robert J. Dempsey tot voorzitter van de Raad van Bestuur om strategische groei in de Europese markt en die van de V.S. in goede banen te leiden.

"De sterke deelname van terugkerende investeerders in deze Serie A-mijlpaal herbevestigt hun vertrouwen in ons medische hulpmiddel en onze innovatie voor de toekomst van intelligente gezondheid van de ogen,” verklaart Enrique Vega, CEO van Azalea Vision.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.