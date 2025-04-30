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Andersen Global通过与Value & Risk Valuation Services合作增强欧洲评估能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global通过与欧洲知名估值机构Value & Risk Valuation Services达成合作协议，持续强化其估值服务能力。

Value & Risk Valuation Services成立于1996年，总部位于德国，在卢森堡和奥地利设有分支机构，是一家由管理层控股的公司，专注于跨资产类别、多复杂程度的金融资产估值。该公司还提供独立价格验证（IPV）、风险分析及交易成本分析等配套服务。自2009年起，由Gil Bender领导的团队始终致力于提供以客户为中心的高质量估值解决方案。作为欧洲少数几家符合《欧盟另类投资基金经理指令》（AIFMD）要求的外部估值服务提供商之一，Value & Risk 在合规性和卓越服务方面坚持最高的行业标准。

Value & Risk首席执行官兼合伙人Gil Bender表示，“自成立以来，我们始终专注于提供定制化估值解决方案，以应对金融行业监管变革、基础设施转型和人才管理等不断演变的挑战。我们很高兴通过与Andersen Global的合作，帮助我们提升服务能力，并加强在欧洲及全球关键市场的布局。”

Andersen董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充说，“Value & Risk作为市场领导者，凭借其专有尖端技术框架，致力于提供透明、以客户为中心的解决方案。他们在各类金融工具领域的专业积累，将显著增强我们为全球客户提供一流估值服务的能力。”

Andersen Global是一个由全球税务、法律和评估专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上各自独立。 Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC 于2013年成立，目前在全球拥有2万多名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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