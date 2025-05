CSG und NetLync treiben die eSIM-Transformation von Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) und Mobilfunk-Discountern (MVNOs) voran

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Da eSIM in diesem Jahr zum Standard für alle neuen Mobiltelefone werden soll, stehen Mobilfunknetzbetreiber (MNOs) und virtuelle Mobilfunknetzbetreiber (MVNOs) unter zunehmendem Druck, ihre Berechtigungsinfrastruktur zu modernisieren. Um diesem Marktbedarf gerecht zu werden, gab CSG® (NASDAQ: CSGS) heute eine neue Partnerschaft mit dem führenden Berechtigungsserveranbieter NetLync bekannt und stellte CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync, vor. Diese neue SaaS-Plattform bietet Betreibern die Geschwindigkeit und Flexibilität, die sie benötigen, um innerhalb von Wochen statt Monaten nahtlose iOS- und Android-Erlebnisse zu ermöglichen. Damit bleiben sie in einer Zukunft, in der eSIMs die einzige Option sind, wettbewerbsfähig und vermeiden die hohen Kosten für den Aufbau und die Verwaltung einer eigenen Berechtigungsinfrastruktur.

„Die Umstellung auf reine eSIM-Geräte führt zu einem tiefgreifenden Wandel in der Telekommunikationsbranche, der das Nutzererlebnis neu definieren wird“, so Chad Dunavant, Chief Product & Strategy Officer bei CSG. „Diese Entwicklung bietet Unternehmen, die frühzeitig unterwegs sind, eine spannende Gelegenheit, disruptive Veränderungen anzustoßen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Aus diesem Grund hat sich CSG mit NetLync zusammengetan, um unsere Stärken zu bündeln und es Mobilfunknetzbetreibern und MVNOs zu erleichtern, die steigende Nachfrage nach eSIM-Diensten zu bedienen und die Verwaltung von Berechtigungen zu vereinfachen. CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync, wird ihnen helfen, Zeit und Ressourcen zu sparen, neue Dienste schneller auf den Markt zu bringen und ein Kundenerlebnis zu bieten, das zu dauerhafter Loyalität führt.“

Die Kombination der Stärken von CSG und NetLync in dieser Plattform markiert einen Wendepunkt für Mobilfunknetzbetreiber und MVNOs, die seit langem mit komplexen, fragmentierten Berechtigungssystemen zu kämpfen haben. CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync, wurde auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt und beseitigt die Hindernisse der alten Infrastruktur. Damit können Betreiber problemlos skalieren, neue Funktionen sofort einführen und eine reibungslosere Onboarding-Phase gewährleisten. Für die Abonnenten bedeutet dies weniger Verzögerungen beim Service, eine schnellere Geräteeinrichtung und sofortigen Zugriff auf die neuesten Funktionen, was wiederum ihr Vertrauen und ihre Loyalität stärkt.

„Die Partnerschaft von NetLync mit CSG bietet Mobilfunknetzbetreibern und MVNOs eine leistungsstarke Lösung für den Umstieg auf eSIM“, so Emir Aboulhosn, CEO und Mitbegründer von NetLync. „Mit CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync, können Betreiber die Einschränkungen veralteter Berechtigungssysteme überwinden und ihren Weg zu Skalierbarkeit und Innovation beschleunigen. Diese Plattform ermöglicht es ihnen, Erfahrungen zu bieten, die den heutigen eSIM-Anforderungen und erweiterten OEM-Funktionen entsprechen, und positioniert sie für langfristigen Erfolg in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft.“

Informieren Sie sich über CSG Entitlements-as-a-Service, powered by NetLync, und lesen Sie unseren Blog oder sehen Sie sich dieses Interview an, um zu erfahren, wie Sie Ihr Unternehmen auf eine Zukunft mit ausschließlich eSIM vorbereiten können.

Über CSG

CSG ermöglicht es Unternehmen, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die es Menschen und Unternehmen erleichtern, mit den für sie wichtigsten Diensten in Verbindung zu treten, diese zu nutzen und zu bezahlen. Unsere Lösungen für Kundenerfahrung, Abrechnung und Zahlungen helfen Unternehmen jeder Größe, Geld zu verdienen und etwas zu bewegen. Mit unseren SaaS-Lösungen können Unternehmensleiter ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und dabei auf die Unterstützung unserer engagierten und zukunftsorientierten CSG-Mitarbeiter weltweit zurückgreifen.

Möchten Sie zukunftsfähig sein und wie die globalen Marken, die CSG vertrauen, Veränderungen vorantreiben? Besuchen Sie csgi.com, um mehr zu erfahren.

Über NetLync

NetLync wird von einem engagierten Team von Experten aus der Telekommunikationsbranche geleitet und arbeitet eng mit OEMs zusammen, um Entitlements-as-a-Service® erfolgreich auf den Markt zu bringen, mit dem MNOs und MVNOs mit geringem Aufwand erweiterte Mobilfunkfunktionen nutzen können. NetLync hat seinen Hauptsitz in Dublin und Niederlassungen in London und Vancouver. Das Unternehmen befasst sich mit den Herausforderungen, denen Netzbetreiber und OEMs gegenüberstehen, und bereitet sie auf das bevorstehende Zeitalter der digitalen Akquisition und Onboarding vor.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.