Andersen Global與Value & Risk Valuation Services合作，提升歐洲估值能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與Value & Risk Valuation Services達成合作協議，進一步提高歐洲估值能力。Value & Risk Valuation Serviceson是一所傑出的歐洲估值公司，總部位於德國，在盧森堡和奧地利均設有辦公室。

成立於1996年的Value & Risk Valuation Services是一家由管理階層擁有的公司，專事各類資產類別和不同複雜度的金融資產估值。該公司還提供其他輔助服務，像是獨立市價查證 (IPV)、風險分析和交易成本分析。自2009年以來，該公司一直由Gil Bender領導，Bender擅長打造以客戶為中心的高品質估值解決方案。Value & Risk是歐洲少數幾家能夠提供符合《歐洲另類投資基金管理人指令》(European Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) 規定的外部估值服務供應商之一，一向秉持業界監管合規及優質服務的最高標準 。

「本公司自成立以來便專注於提供可解決金融產業挑戰的客製估值解決方案，這些挑戰瞬息萬變，包括監管規定的變化、基礎設施轉型，以及人才管理等等。」Value & Risk執行長Gil Bender說，「我們很高興能與Andersen Global合作，擴大能力，並提升在歐洲及全球主要市場的能見度。」

Andersen全球主席暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Value & Risk在其市場中是公認的領導者，運用專有的先進技術架構打造以客戶為中心的透明解決方案。他們的專長涵蓋多種金融工具，將大幅提昇我們為全球客戶提供最佳估值服務的能力。」

Andersen Global是一個由法律上獨立的成員公司組成的國際協會，由來自世界各地的稅務、法律和估值專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員企業Andersen Tax LLC創立，目前在全球擁有超過20,000名專業人員，透過其成員機構和合作機構在超過500個地點開展業務。

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