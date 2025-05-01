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CSG與NetLync推動行動網路營運商(MNO)和行動虛擬網路營運商(MVNO)的eSIM變革

推出下一代授權軟體即服務(Entitlement SaaS)平台，協助營運商加快純eSIM創新，並因應快速變化的電信產業格局

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著eSIM可望在今年成為所有新手機的標準配備，行動網路營運商(MNO)和行動虛擬網路營運商(MVNO)在對其授權基礎設施進行現代化改造方面面臨著越來越大的壓力。為滿足這一市場需求，CSG® (NASDAQ: CSGS)今日宣布與首屈一指的授權伺服器供應商NetLync建立新的合作夥伴關係，並推出由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台。這一全新的SaaS平台使營運商能夠在數周內（而非數月）實現為使用者提供順暢iOS和Android體驗所需的速度和靈活性。它協助營運商在純eSIM的未來保持競爭力，同時避免了自行建構和管理授權基礎設施的高昂成本。

CSG產品與策略長Chad Dunavant表示：「向純eSIM裝置的改變推動了電信產業的重大變革，這將重新定義使用者體驗。這一演變為先行者創造了一個令人振奮的機會，他們可以藉此引發產業變革並開啟強大的新收入來源。這就是為什麼CSG與NetLync攜手合作——整合雙方的優勢，讓MNO和MVNO更輕鬆地滿足對eSIM服務不斷成長的需求，並簡化管理授權的流程。由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台將協助他們節省時間和資源，更快地推出新服務，並提供能夠建立持久客戶忠誠度的客戶體驗。」

在這個平台上整合CSG和NetLync的優勢，對長期以來一直受困於複雜、分散的授權系統的MNO和MVNO來說，是一個轉捩點。由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台以速度和簡便性為設計構想，消除了傳統基礎設施的障礙，使營運商能夠輕鬆擴充業務，即時推出新功能，並實現更順暢的使用者入網流程。對於使用者而言，這表示服務延遲減少、裝置設定更快，並且能夠即時使用最新功能，進而強化他們對營運商的信任和忠誠度。

NetLync執行長兼共同創辦人Emir Aboulhosn表示：「NetLync與CSG的合作為MNO和MVNO提供了一個強大的解決方案，協助他們適應向eSIM的改變。有了由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台，營運商可以跨越過時授權系統的限制，加快實現業務擴充和創新。該平台使他們能夠提供滿足當今eSIM需求的體驗和強化的原始設備製造商(OEM)功能，讓他們在快速變化的數位環境中取得長期成功。」

瞭解由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台的事實資訊，並閱讀我們的部落格，或者觀看這段關於如何讓您的企業適應純eSIM未來的採訪

關於CSG
CSG協助企業打造難忘的體驗，使人與企業更容易連接、使用和支付他們重視的服務。我們的客戶體驗、計費和支付解決方案可協助任何規模的企業營利並對產業產生影響力。借助我們的SaaS解決方案，企業領導者可以掌控企業的未來，並從全球極為敬業和具有前瞻性思維的CSG員工那裡獲得全程指導。

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關於NetLync
NetLync由一群專注的電信產業專家領導，與OEM密切合作，成功推出了授權即服務(Entitlements-as-a-Service®)平台，使MNO和MVNO能夠以較低的成本快速啟用並運行強化的蜂巢功能。NetLync總部位於都柏林，在倫敦和溫哥華設有辦事處，致力於解決營運商和OEM面臨的挑戰，為即將到來的數位獲客和入網時代做好準備。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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