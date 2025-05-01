CSG與NetLync推動行動網路營運商(MNO)和行動虛擬網路營運商(MVNO)的eSIM變革

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 隨著eSIM可望在今年成為所有新手機的標準配備，行動網路營運商(MNO)和行動虛擬網路營運商(MVNO)在對其授權基礎設施進行現代化改造方面面臨著越來越大的壓力。為滿足這一市場需求，CSG® (NASDAQ: CSGS)今日宣布與首屈一指的授權伺服器供應商NetLync建立新的合作夥伴關係，並推出由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台。這一全新的SaaS平台使營運商能夠在數周內（而非數月）實現為使用者提供順暢iOS和Android體驗所需的速度和靈活性。它協助營運商在純eSIM的未來保持競爭力，同時避免了自行建構和管理授權基礎設施的高昂成本。

CSG產品與策略長Chad Dunavant表示：「向純eSIM裝置的改變推動了電信產業的重大變革，這將重新定義使用者體驗。這一演變為先行者創造了一個令人振奮的機會，他們可以藉此引發產業變革並開啟強大的新收入來源。這就是為什麼CSG與NetLync攜手合作——整合雙方的優勢，讓MNO和MVNO更輕鬆地滿足對eSIM服務不斷成長的需求，並簡化管理授權的流程。由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台將協助他們節省時間和資源，更快地推出新服務，並提供能夠建立持久客戶忠誠度的客戶體驗。」

在這個平台上整合CSG和NetLync的優勢，對長期以來一直受困於複雜、分散的授權系統的MNO和MVNO來說，是一個轉捩點。由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台以速度和簡便性為設計構想，消除了傳統基礎設施的障礙，使營運商能夠輕鬆擴充業務，即時推出新功能，並實現更順暢的使用者入網流程。對於使用者而言，這表示服務延遲減少、裝置設定更快，並且能夠即時使用最新功能，進而強化他們對營運商的信任和忠誠度。

NetLync執行長兼共同創辦人Emir Aboulhosn表示：「NetLync與CSG的合作為MNO和MVNO提供了一個強大的解決方案，協助他們適應向eSIM的改變。有了由NetLync提供技術支援的CSG授權即服務平台，營運商可以跨越過時授權系統的限制，加快實現業務擴充和創新。該平台使他們能夠提供滿足當今eSIM需求的體驗和強化的原始設備製造商(OEM)功能，讓他們在快速變化的數位環境中取得長期成功。」

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關於CSG

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關於NetLync

NetLync由一群專注的電信產業專家領導，與OEM密切合作，成功推出了授權即服務(Entitlements-as-a-Service®)平台，使MNO和MVNO能夠以較低的成本快速啟用並運行強化的蜂巢功能。NetLync總部位於都柏林，在倫敦和溫哥華設有辦事處，致力於解決營運商和OEM面臨的挑戰，為即將到來的數位獲客和入網時代做好準備。

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