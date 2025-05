Azalea Vision arrecada 9 milhões de euros na primeira fase de financiamento de Série A para continuar desenvolvendo sua plataforma de visão inteligente conectada

GHENT, Bélgica--(BUSINESS WIRE)--A Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision, uma empresa de tecnologia da saúde que está projetando o futuro da visão, anunciou hoje o primeiro fechamento de sua rodada de financiamento de Série A no valor de 15 milhões de euros, arrecadando 9 milhões de euros, juntamente com a nomeação de Robert J. Dempsey como presidente do Conselho de Administração para orientar o crescimento estratégico nos mercados europeu e estadunidense.

“A forte participação de investidores recorrentes nesse marco de Série A reafirma sua confiança em nosso dispositivo médico e na inovação para o futuro da saúde ocular inteligente”, disse Enrique Vega, CEO da Azalea Vision. “O financiamento adicional nessa rodada da SPRIM Global Investments e da Afrimobility, juntamente com um investidor estratégico que não foi divulgado, enfatiza ainda mais a confiança em nossa plataforma. A nomeação de Robert J. Dempsey, um líder de grande prestígio no campo da oftalmologia, traz um profunda experiência em domínio e fortes relacionamentos com o setor para orientar nossa equipe de liderança à medida que avançamos em nosso próximo estágio de crescimento.”

“Acredito que um futuro em que a visão seja inteligente, conectada e adaptável sem esforço está entre as fronteiras atuais mais empolgantes da inovação em dispositivos médicos para cuidados oftalmológicos”, disse Robert J. Dempsey. “Tenho a honra de atuar como presidente do Conselho de Administração e contribuir para promover essa jornada transformadora.”

Dempsey possui mais de três décadas de experiência no setor da oftalmologia, tendo atuado em funções de liderança, incluindo CEO, presidente do Conselho de Administração e conselheiro. Ele tem um histórico comprovado de gerenciar transações estratégicas em várias empresas. Em particular, ele comandou a construção do negócio oftalmológico da Shire, estabelecendo-a como líder mundial no setor. Sob sua liderança, a empresa lançou o Xiidra, culminando em um dos três únicos negócios oftalmológicos nas últimas duas décadas com um valor inicial superior a US$ 1 bilhão. O sólido histórico de Robert nos segmentos anterior e posterior o situa como um importante especialista estratégico no avanço da inovação em oftalmologia.

O financiamento de Série A apoiará a execução do ensaio clínico piloto First-in-human (FIH) da Azalea Vision, um marco fundamental para estabelecer a segurança e o desempenho da sua plataforma de tecnologia ocular medicamente inteligente. O objetivo é receber a aprovação de Isenção de Dispositivo Experimental (IDE) da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA, continuar os testes clínicos e avançar ainda mais nos esforços de comercialização.

Sobre a Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision

A Azalea Vision é pioneira no futuro da saúde ocular conectada, criando uma solução dimensionável para condições complexas de visão, diagnósticos remotos e terapias oculares direcionadas. Fundada em 2021 como um spin-off do imec e da Universidade de Ghent (Bélgica), a empresa está desenvolvendo a primeira plataforma de lentes inteligentes de nível médico projetada para detectar, adaptar e interagir em tempo real. A Azalea é fundamentada desde 2021 por um grupo de investigação com liderança em MedTech, HealthTech e DeepTech – incluindo imec.xpand, Elaia Partners, Sensinnovat e Shigeru – e reforçada por subsídios não dilutivos da EIC e da VLAIO (Bélgica).

Liderada por uma equipe multidisciplinar com profundo conhecimento em microeletrônica, óptica biomédica e inovação em dispositivos médicos, a Azalea Vision reúne décadas de pesquisa e desenvolvimento industrial. A plataforma da empresa integra componentes eletrônicos extensíveis, ASICs personalizados, óptica de cristal líquido e comunicação NFC, todos projetados em um sistema integrado à lente. Essa base permite que a Azalea forneça lentes inteligentes de nível médico que detectam, se adaptam e se conectam em tempo real – da correção da visão até o biossensoriamento, diagnóstico e muito mais.

Para mais informações, acesse azaleavision.com e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.