Azalea Vision完成A輪融資首次交割，籌集900萬歐元以進一步開發智慧互聯視覺平台

比利時根特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於開創視力未來的醫療科技公司Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision今日宣布，其1500萬歐元A輪融資已完成首次交割，成功籌集900萬歐元。同時，公司任命Robert J. Dempsey為董事長，以指導公司在歐洲和美國市場的策略發展。

Azalea Vision執行長Enrique Vega表示：「在這一A輪融資里程碑中，重複投資人的踴躍參與再次證明了他們對我們的醫療器材以及為推動智慧眼部健康未來所展開創新的信任。在本輪融資中，來自SPRIM Global Investments和Afrimobility以及一家未公開的策略投資人的額外資金進一步彰顯了對我們平台的信心。Robert J. Dempsey在眼科領域是備受尊敬的領導者，他的任命為公司帶來了深厚的領域專業知識和強大的產業人脈關係，將在我們邁向下一階段成長之際指導我們的領導團隊。」

Robert J. Dempsey表示：「我相信，一個擁有智慧、互聯且能輕鬆自我調整的視力的未來，是當今眼科醫療器材創新中最令人振奮的尖端領域之一。我很榮幸能擔任董事長，並為推動這一變革性的旅程貢獻力量。」

Dempsey先生在眼科護理產業擁有超過三十年的經驗，曾擔任執行長、董事長和董事會顧問等領導職務。他在為多家公司推動策略交易方面具有良好的業績記錄。值得一提的是，他曾領導Shire眼科業務的擴展，使其成為該領域的全球領導者。在他的領導下，公司推出了Xiidra，最終促成了過去二十年中僅有的三筆前期價值超過10億美元的眼科交易之一。Robert在眼前段和眼後段領域的出色記錄，使他成為推進眼科創新的關鍵策略專家。

本次A輪融資資金將用於支援Azalea Vision的人體首次(FIH)試點臨床試驗的展開，這是確立其醫療智慧眼部技術平台安全性和性能的關鍵里程碑。公司的目標是獲得美國食品藥物管理局(FDA)的研究性醫療器材豁免(IDE)核准，繼續進行臨床試驗，並進一步推進商業化工作。

關於Azalea (A-zuh-lay-ah) Vision

Azalea Vision正在開創互聯眼部健康的未來，為複雜的視力問題、遠端診斷和針對性眼部治療提供可擴充的解決方案。該公司於2021年從imec和根特大學分拆而出，正在開發第一個醫療級智慧鏡片平台，旨在實現即時感知、自我調整和互動功能。自2021年以來，Azalea得到了首屈一指的醫療科技、健康科技和深度科技投資人的支援，其中包括imec.xpand、Elaia Partners、Sensinnovat和Shigeru，並獲得了EIC和VLAIO（比利時）的非稀釋性資助。

在一支由微電子、生物醫學光學和醫療器材創新領域資深專家組成的跨領域團隊的帶領下，Azalea Vision匯聚了數十年的研究和工業發展成果。該公司的平台整合了可拉伸電子元件、客製化設計的專用積體電路(ASIC)、液晶光學元件和近場通訊(NFC)技術，所有這些都被設計整合到一個鏡片內建式系統中。這一基礎使Azalea能夠提供醫療級智慧鏡片，實現即時感知、自我調整和互聯功能，應用範圍從視力矯正擴充到生物傳感、診斷等更多領域。

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