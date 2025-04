Andersen Global versterkt Europese taxatiemogelijkheden door samenwerking met Value & Risk Valuation Services

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft haar taxatiecapaciteiten versterken door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Value & Risk Valuation Services, een vooraanstaande Europese taxatiefirma met hoofdkantoor in Duitsland en kantoren in Luxemburg en Oostenrijk.

Value & Risk Valuation Services, opgericht in 1996, is een managementbedrijf dat zich specialiseert in de waardering van financiële activa in diverse activaklassen en van uiteenlopende complexiteit. Het bedrijf levert ook aanvullende diensten, waaronder onafhankelijke prijsverificatie (IPV), risicoanalyse en analyse van transactiekosten. Sinds 2009 staat het bedrijf onder leiding van Gil Bender, die zich toelegt op het leveren van hoogwaardige, klantgerichte waarderingsoplossingen. Als een van de weinige Europese aanbieders die externe taxatiediensten aanbiedt in overeenstemming met de Europese Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), handhaaft Value & Risk de hoogste industrienormen voor de naleving van regelgeving en uitmuntende dienstverlening.

“Al sinds onze oprichting focussen we ons op het leveren van op maat gemaakte taxatieoplossingen die inspelen op de voortdurende uitdagingen van de financiële sector. De veranderingen in de regelgeving, de transformatie van de infrastructuur en het beheer van talent maken daar deel van uit,” zegt Gil Bender, CEO en partner van Value & Risk. “We zijn verheugd over onze samenwerking met Anderson Global om onze capaciteiten uit te breiden en onze aanwezigheid op belangrijke Europese en wereldwijde markten te versterken.”

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegt hieraan toe: “Value & Risk is een erkend marktleider die gebruik maakt van een eigen, geavanceerd technologisch kader om transparante, klantgerichte oplossingen te leveren. Dankzij de expertise van Value & Risk in een breed scala aan financiële instrumenten kunnen wij onze klanten wereldwijd de beste taxatiediensten aanbieden.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke ledenfirma's bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse aangesloten firma Andersen Tax LLC en telt nu wereldwijd meer dan 20.000 professionals en is op meer dan 500 locaties aanwezig via haar ledenfirma's en samenwerkende firma's.

