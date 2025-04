Technology Reply ottimizza il processo di preventivazione di Pusterla 1880 grazie alle tecnologie AI di Oracle, riducendo del 90% il tempo di stima

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Technology Reply, società del gruppo Reply specializzata nella progettazione di soluzioni basate su tecnologie Oracle, ha collaborato con Pusterla 1880 alla realizzazione di una soluzione per la gestione del processo di preventivazione basata su intelligenza artificiale. Grazie all’implementazione, è stato possibile ridurre i tempi per la creazione di nuovi preventivi a meno di cinque minuti e diminuire del 90% il tempo necessario per generare e validare le stime dei costi.

Pusterla 1880, azienda con oltre 140 anni di esperienza nella produzione di packaging di lusso, si trovava a gestire una crescente complessità nei processi di preventivazione, dovuta all’elevato grado di personalizzazione dei prodotti e alla variabilità dei costi. Per aumentare l’efficienza e la precisione nella risposta ai clienti, l’azienda ha scelto di adottare una soluzione in grado di automatizzare l’intero processo, superando i tradizionali metodi manuali.

La soluzione è composta da un sistema di agenti AI specializzati, sviluppati ed eseguiti su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e Oracle Database 23ai, pensati per generare stime e proposte di prezzo accurate. Ogni agente gestisce e automatizza una fase specifica del processo, utilizzando i dati memorizzati nel database e la tecnologia di retrieval-augmented generation (RAG). Il sistema di agenti è composto da: un agente che analizza i dati storici per costruire nuovi processi di produzione (AI Configurator Assistant), uno che estrae automaticamente le specifiche tecniche dai brief dei clienti (Brief Analysis Assistant) ed uno che automatizza e ottimizza il processo decisionale, generando query dinamiche basate su annotazioni del modello all’interno della struttura dati, migliorando velocità e precisione delle stime (Estimates Assistant). Quest’ultimo agente utilizza anche Oracle AI Vector Search per recuperare informazioni rilevanti da documenti finanziari e arricchire il modello LLM con conoscenze aziendali contestualizzate, aumentando l’accuratezza delle risposte.

“Sfruttando le funzionalità di AI offerte da Oracle Cloud Infrastructure e Oracle Database 23ai, e grazie al supporto di Technology Reply, abbiamo semplificato in modo significativo il nostro processo di preventivazione. Questo ci consente di rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti, riducendo al contempo il rischio di errori decisionali,” ha dichiarato Luca Meana, Presidente di Pusterla 1880.

“La nostra collaborazione con Technology Reply sta facendo evolvere rapidamente i processi aziendali grazie all’AI e alle potenzialità di Oracle Autonomous Database e AI Vector Search. Il progetto con Pusterla 1880 dimostra come l’Intelligenza Artificiale possa integrarsi in modo efficace nelle aziende, promuovendo automazione intelligente ed efficienza operativa. Grazie a Oracle Cloud Infrastructure, aiutiamo le organizzazioni a potenziare i propri processi di innovazione e migliorare le performance operative,” ha commentato Tirthankar Lahiri, SVP, Mission-Critical Data and AI Engines.

L’adozione della soluzione sviluppata con Technology Reply e Oracle ha consentito a Pusterla 1880 di ottenere benefici tangibili, tra cui una maggiore precisione nelle stime, tempi di risposta alle richiese dei propri clienti ridotti e una gestione più efficiente delle risorse. La soluzione ha inoltre migliorato la coerenza tra i preventivi e i reali costi di produzione, riducendo il rischio di errori e favorendo un approccio più strutturato e strategico alle decisioni di pricing.

Pusterla 1880

Pusterla 1880 è un’azienda leader nella produzione di packaging di lusso, con una lunga tradizione e un forte impegno verso la sostenibilità e l’innovazione. Grazie a una costante ricerca di materiali innovativi e soluzioni tecniche originali, Pusterla offre imballaggi di alta qualità, personalizzati e orientati al rispetto dell’ambiente.

https://pusterla1880.com

Technology Reply

Technology Reply, parte del Gruppo Reply, è specializzata nella progettazione di soluzioni innovative basate sulle tecnologie Oracle. Con oltre 25 anni di esperienza, supporta le aziende nei processi di innovazione e trasformazione digitale, integrando AI, Machine Learning, Big Data e tecnologie emergenti.

https://www.reply.com/technology-reply/it

