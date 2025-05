CSG e NetLync alla guida della trasformazione delle eSIM di MNO e MVNO

OSLO, Norvegia--( BUSINESS WIRE )--Lyse, una delle principali aziende di energia e telecomunicazioni in Norvegia, è in prima linea per quanto riguarda l'innovazione incentrata sul cliente. Per stupire i clienti e offrire esperienze fluide per le prossime generazioni, Lyse ha scelto le piattaforme SaaS cloud-native di CSG® (NASDAQ: CSGS) per modernizzare la propria attività di mobile consumer. Questo passaggio al cloud consente a Lyse di consolidare le offerte, integrare in modo strategico i servi...