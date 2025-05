Sectigo et SCC France renforcent leur partenariat pour proposer des services complets de gestion du cycle de vie des certificats en France et au Benelux

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--Sectigo, leader mondial des certificats numériques et de la gestion automatisée du cycle de vie des certificats (CLM), annonce aujourd’hui l’élargissement de son partenariat avec SCC France, acteur majeur des services et solutions informatiques gérés. Ce partenariat renforcé permettra à SCC France de proposer les solutions CLM conçues dans le cloud de Sectigo sur les marchés français et du Benelux. Les clients de SCC France dans ces régions bénéficieront ainsi d’une gestion automatisée des certificats, réduisant considérablement les risques d’interruption liés à une gestion inefficace. Cela renforcera la sécurité globale de leur infrastructure et les préparera aux enjeux de l’ère quantique.

Dans le cadre d’une évolution majeure, le secteur a récemment adopté une mesure visant à réduire progressivement la durée de validité maximale des certificats SSL/TLS, qui passera de 398 jours à seulement 47 jours d’ici à 2029. Ce changement représente une transformation profonde dans la gestion des certificats numériques. Face à l’augmentation exponentielle des renouvellements, la gestion manuelle des certificats devient intenable pour la plupart des entreprises. Grâce à leur partenariat avec Sectigo, les clients de SCC France peuvent désormais s’affranchir de cette complexité, optimiser la continuité de leurs activités et se consacrer pleinement à leur croissance, sans craindre les interruptions liées à une mauvaise gestion des certificats.

« Nous sommes heureux de renforcer notre présence dans ces régions grâce à l’extension de ce partenariat stratégique avec SCC France », a déclaré Anthony Pierrel, directeur des ventes aux entreprises et des canaux de distribution pour la région EMEA chez Sectigo. « Alors qu’un changement majeur de la durée de validité des certificats se profile, SCC France prend une avance décisive en accompagnant ses clients dans la transition vers des certificats de 47 jours, leur permettant ainsi de rester pleinement concentrés sur leur cœur d’activité tout en bénéficiant d’un haut niveau de sécurité numérique », a-t-il ajouté.

Le produit phare de Sectigo, Sectigo Certificate Manager (SCM), est une solution de gestion du cycle de vie des certificats (CLM) conçue dans le cloud, conçue pour détecter, gérer et automatiser l’ensemble des certificats depuis un tableau de bord centralisé. En automatisant la gestion des certificats, SCM répond non seulement à la problématique liée à la réduction de leur durée de validité, mais instaure également des processus favorisant la cryptoagilité, préparant ainsi les entreprises à relever les défis de l’ère quantique.

« Nous sommes heureux d’annoncer l’extension de notre partenariat avec Sectigo, une collaboration qui renforce significativement la valeur que nous apportons à nos clients en consolidant la confiance numérique à travers un large éventail d’applications et d’infrastructures commerciales », a déclaré Isabelle Gissler, responsable de la division des logiciels chez SCC France. « Face aux évolutions majeures des réglementations actuelles et à venir, nous nous engageons à proposer des services qui aideront nos clients à garder une longueur d’avance sur les défis à venir, notamment la réduction progressive de la durée de validité des certificats et la préparation à l’ère quantique », a-t-il ajouté.

SCC France propose une solution d’achat de logiciels à la fois souple et simplifiée grâce à ses services Marketplace optimisés. Sa croissance repose sur des contrats informatiques majeurs, notamment dans le secteur public, ainsi que sur ses solides performances dans le domaine des services logiciels. SCC France et Sectigo collaborent déjà étroitement afin d’aider leurs clients à optimiser la gestion du cycle de vie de leurs certificats publics et privés, en automatisant et en simplifiant les processus au sein de l’ensemble de leurs unités opérationnelles.

Pour en savoir plus sur Sectigo, rendez-vous sur https://www.sectigo.com. Pour devenir partenaire de Sectigo, veuillez consulter notre site https://www.sectigo.com/partners/channel.

À propos de Sectigo

Sectigo est le fournisseur le plus innovant en matière de gestion du cycle de vie des certificats numériques (CLM). L’entreprise propose des solutions complètes pour sécuriser les identités humaines et machine des plus grandes marques mondiales. Sa plateforme CLM automatisée, conçue nativement pour le cloud, permet l’émission et la gestion de certificats numériques issus de toutes les autorités de certification (CA), simplifiant ainsi les protocoles de sécurité et renforçant la posture de cybersécurité des organisations. Sectigo figure parmi les autorités de certification les plus importantes, les plus anciennes et les plus reconnues. Elle compte plus de 700 000 clients, dispose de six sièges actifs au sein du CA/Browser Forum et de l’ETSI, et bénéficie de plus de vingt ans d’expertise dans le domaine de la confiance numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sectigo.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de SCC France

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 2,7 milliards d’euros et plus de 3 300 collaborateurs en France, SCC France accompagne la transformation numérique de ses clients autour de trois axes majeurs : l’optimisation des usages et de l’expérience utilisateur, la modernisation des infrastructures informatiques et l’ouverture vers le cloud, ainsi que le déploiement de stratégies réseau et cybersécurité.https://www.france.scc.com/

