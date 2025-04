Andersen Global potenzia le capacità di valutazione europee attraverso la collaborazione con Value & Risk Valuation Services

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continua a rafforzare le sue capacità di valutazione attraverso un accordo di collaborazione con Value & Risk Valuation Services, un'importante azienda europea di valutazione con sede centrale in Germania e filiali in Lussemburgo e in Austria.

Fondato nel 1996, Value & Risk Valuation Services è uno studio di proprietà della direzione specializzato in valutazioni di beni finanziari in diverse classi di beni e di svariate complessità. Lo studio offre inoltre servizi complementari, compresa la verifica indipendente dei prezzi (IPV, independent price verification), l'analisi del rischio e l'analisi dei costi di transazione. Dal 2009, la società è guidata da Gil Bender, che si è dedicato a offrire soluzioni di valutazione di alta qualità e incentrate sul cliente. Uno dei pochi fornitori europei di servizi di valutazione esterni in conformità con la Direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD, European Alternative Investment Fund Managers Directive), Value & Risk mantiene i massimi standard del settore per la conformità normativa e l'eccellenza dei servizi.

“Fin dalle origini, ci siamo concentrati sulla fornitura di soluzioni di valutazione su misura che rispondono alle sfide sempre nuove dell'industria finanziaria, comprese modifiche nelle normative, trasformazione delle infrastrutture e gestione del talento”, ha dichiarato Gil Bender, CEO e partner di Value & Risk. “Siamo entusiasti di ampliare le nostre capacità e rafforzare la nostra presenza sui maggiori mercati europei e globali attraverso la nostra collaborazione con Andersen Global”.

Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen ha aggiunto, “Value & Risk è riconosciuta come un leader nei suoi mercati, grazie al suo esclusivo sistema tecnologico all'avanguardia che propone soluzioni trasparenti e incentrate sul cliente. La competenza dello studio in un'ampia gamma di strumenti finanziari migliorerà significativamente la nostra capacità di offrire i servizi di valutazione migliori della categoria a clienti di tutto il mondo”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di aziende associate legalmente distinte e indipendenti che comprendono professionisti in materia fiscale, legale e in materia di valutazione in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dall'azienda associata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global oggi si avvale di oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 500 sedi attraverso le sue aziende associate e aziende partner.

