Kraken offre titoli azionari statunitensi tramite una partnership strategica stretta con Alpaca

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Kraken, una delle piattaforme per lo scambio di criptovalute più affidabili e di più lunga esperienza a livello globale, che vanta oltre 15 milioni di clienti in tutto il mondo, ora offre a clienti residenti negli Stati Uniti titoli azionari di questo paese. Ampliando la sua offerta di prodotti, Kraken continua a colmare la lacuna tra asset digitali e tradizionali, rafforzando la propria posizione di piattaforma per contrattazioni multi-asset di varie classi a livello di istituti.

Kraken ha lanciato questa nuova classe di asset tramite una partnership strategica stretta con Alpaca – una piattaforma di brokeraggio basata principalmente sulle API e broker-operatore che utilizza strumenti di autocompensazione per azioni, ETF e opzioni, e che serve centinaia di servizi finanziari e milioni di conti di brokeraggio in tutto il mondo.

