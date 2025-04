NIQ annonce une collaboration mondiale avec The Trade Desk pour renforcer le ciblage d’audience grâce aux données

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--NIQ, acteur de référence en intelligence consommateur, a annoncé aujourd’hui la signature d’une collaboration stratégique mondiale avec The Trade Desk, leader mondial des technologies publicitaires. Cette collaboration a pour objectif d’intégrer à la plateforme de The Trade Desk les données et analyses globales de NIQ sur les comportements d’achat, permettant ainsi aux spécialistes du marketing de planifier et d'activer leurs campagnes publicitaires avec une précision renforcée.

Ces nouvelles audiences, désormais disponibles sur la plateforme d’achat média de The Trade Desk, permettront aux annonceurs de toucher leurs cibles sur les marchés mondiaux avec une efficacité et une précision accrues. « Notre collaboration avec The Trade Desk marque une avancée majeure dans notre mission de fournir des informations exploitables à l’ensemble du secteur publicitaire, à l’échelle mondiale », a déclaré Joshua Pisano, directeur mondial des produits médias chez NIQ. « En intégrant les audiences avancées de NIQ à la place de marché de données leader de The Trade Desk, nous mettons à la disposition des annonceurs de nouveaux leviers leur permettant de cibler plus efficacement leurs campagnes et d’optimiser leurs performances marketing à travers le monde », a déclaré Joshua Pisano, responsable mondial des produits médias chez NIQ. « En intégrant les segments d’audience avancés de NIQ à la place de marché de données de premier plan de The Trade Desk, nous mettons à disposition des annonceurs de nouveaux leviers data leur permettant d’optimiser le ciblage de leurs publicités et d’améliorer leurs performances marketing sur les marchés mondiaux », a-t-il ajouté.

Faits marquants :

Nouveaux segments d’audience basés sur les comportements d’achat : Les annonceurs auront désormais accès aux segments d’audience issus de la plus vaste base de données d’achats omnicanal au monde, ainsi qu’à des segments fondés sur les données d’achats numériques et à des audiences avancées fournies par MRI-Simmons, principal prestataire de solutions de planification média et d’analyses marketing aux États-Unis. Les nouvelles audiences basées sur les acheteurs de NIQ seront commercialisées sous la marque Consumer Canvas™, une nouvelle entité créée par NIQ et MRI-Simmons afin de proposer des solutions axées sur les audiences à destination des annonceurs, des agences et des marques.

Les annonceurs auront désormais accès aux segments d’audience issus de la plus vaste base de données d’achats omnicanal au monde, ainsi qu’à des segments fondés sur les données d’achats numériques et à des audiences avancées fournies par MRI-Simmons, principal prestataire de solutions de planification média et d’analyses marketing aux États-Unis. Nouvelles fonctionnalités de géolocalisation : Les annonceurs pourront désormais affiner le ciblage de leur public en fonction de l’emplacement géographique, ce qui leur permettra de concentrer leurs efforts sur les zones où les ventes ont le plus de potentiel. Ces nouveaux segments de géociblage sont basés sur une combinaison exclusive de données relatives aux consommateurs, aux détaillants et aux marchés. The Trade Desk sera la première plateforme technologique mondiale à intégrer ces segments de géociblage développés par NIQ. Le lancement initial est prévu pour les audiences d’Europe occidentale, puis viendront l’Amérique du Nord au deuxième trimestre, et un déploiement progressif sur d’autres marchés au cours de l’année 2025.

« Les annonceurs accordent une importance croissante à l’exploitation des données et à la prise de décision dans leurs stratégies d’achat média », a déclaré Jay Goebel, vice-président des partenariats de données chez The Trade Desk. « Notre collaboration avec NIQ enrichit notre plateforme en y intégrant des données avancées sur le commerce de détail ainsi que des capacités de géociblage, offrant ainsi aux marques la possibilité de prendre des décisions plus éclairées et véritablement fondées sur les données », a-t-il ajouté.

À propos de The Trade Desk:

The Trade Desk™ est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions à destination des acheteurs publicitaires. Grâce à sa plateforme cloud en libre-service, les professionnels peuvent concevoir, gérer et optimiser des campagnes publicitaires numériques sur l’ensemble des formats et des appareils. L’intégration avec les principaux partenaires en matière de données, d’inventaire et d’éditeurs assure une portée maximale et des capacités décisionnelles renforcées, tandis que les API d’entreprise offrent des possibilités de développement personnalisé sur la plateforme. Basée à Ventura, en Californie, The Trade Desk dispose de bureaux en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur thetradedesk.com.

À propos de NIQ :

NIQ est une entreprise de référence dans le domaine de l’intelligence consommateur. Elle offre une compréhension approfondie des comportements d’achat et révèle de nouvelles opportunités de croissance. En 2023, NIQ a fusionné avec GfK, réunissant ainsi deux leaders du secteur dotés d’une présence mondiale inégalée. Notre couverture s’étend aujourd’hui à plus de 90 pays, représentant environ 85 % de la population mondiale et 7 200 milliards de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une analyse holistique du commerce de détail et à des informations complètes sur les consommateurs, fournies à l’aide d’outils d’analyse avancés et de plateformes de pointe, NIQ propose une vision complète du marché (Full View™).

Pour plus d’informations, prière de consulter le site www.niq.com

