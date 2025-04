Keysight krijgt NAVO FORACS-contract voor verbetering van operationele paraatheid

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) heeft een contract gekregen van Naval Forces Sensor and Weapons Accuracy Check Sites (FORACS) van de NAVO voor de modernisering van de testcapaciteiten voor kritieke systemen voor radar- en elektronische ondersteuningsmaatregelen (ESM). In het kader van deze overeenkomst zal Keysight voorzien in Radar Target Generator- en Electronic Warfare (EW)-testoplossingen voor inzet op NAVO-marinebases. Deze oplossingen maken de kalibratie en het onderhoud van NAVO-radarsystemen en de beoordeling van de effectiviteit van ESM mogelijk.

