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The Trade Desk擴大與OTT平台的合作，率先在CTV庫存上投放程式化廣告

開放網際網路上的優質內容平台可讓消費者精準參與

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的廣告科技公司The Trade Desk今天宣布，來自業界領導者Viu、愛奇藝、TCL Channel的優質CTV資源現已在該地區開放。此次合作使廣告商能夠利用開放網路上的優質內容更有效地接觸受眾，進而顯著提高廣告成效。合作關係遍及亞太地區的主要市場，包括香港、中東和南非。

隨著觀眾偏好的不斷發展，提供優質內容的CTV平台正在經歷快速成長和擴張，為全球廣告商創造了新的機會。CTV廣告市場的激增也推動了越來越多的內容平台從基於訂閱的視訊點播(SVOD)模式轉變為廣告支援的視訊點播(AVOD)模式。據Statista稱，到2027年全球CTV廣告支出預計將超過380億美元1。同時，全球AVOD市場收入預計將從2024年的483.2億美元增長到2027年的635億美元2

透過與該地區優質OTT業者加強合作，廣告商可以更精準、更有效率地鎖定目標受眾，從而提高廣告活動的效果。透過利用全通路頻率控制，廣告商可以最大限度地減少受眾重疊，避免廣告疲勞，並深入瞭解廣告活動的效果，從而進一步優化他們的策略。對於消費者而言，根據個人喜好量身定制的個人化廣告可以提供更相關、更具吸引力的體驗，使他們能夠做出更明智的購買決策。

The Trade Desk北亞區庫存開發總經理Douglas Choy表示：「我們很高興能夠深化與Viu、愛奇藝和TCL Channel等優質平台在該地區開放網際網路上的合作，並成為他們最親密的合作夥伴之一，因為Viu等領先企業首次開放其CTV廣告庫存進行程序化交易。我們期待擴大與更多優質網路內容平台的合作，推動香港及其他地區充滿活力的數位廣告生態系統的發展。」

關於The Trade Desk

The Trade Desk™是一家為廣告買家提供支援的科技公司。透過其自助式雲端平台，廣告買家可以跨廣告格式和裝置建立、管理和最佳數位廣告活動。與主要資料、庫存和發行商合作夥伴的整合確保了最大程度的覆蓋範圍和決策能力，而企業API則支援在平台上進行客製化開發。The Trade Desk總部位於加州文圖拉，在北美、歐洲和亞太地區設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪thetradedesk.com，或關注我們：FacebookTwitterLinkedInYouTube

1 Statista，12月：https://www.statista.com/topics/12992/ctv-advertising-worldwide/#topicOverview
2 Statista，2024年4月：https://www.statista.com/outlook/dmo/digital-media/video-on-demand/advertising-avod/worldwide

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