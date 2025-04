Actus Nutrition acquiert l'usine de protéines de Foremost Farms USA

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Actus Nutrition (« Actus »), un important fabricant intégré verticalement d’ingrédients nutritionnels et société du portefeuille de Butterfly Equity (« Butterfly »), a finalisé aujourd'hui un accord pour l’acquisition d’une usine de transformation de 99 000 pieds carrés appartenant à Foremost Farms USA (« Foremost Farms »). Le site, située à Sparta, dans le Wisconsin, produit actuellement des protéines de lactosérum, que Actus continuera de fabriquer sur place. Dans le cadre de cet accord, Actus et Foremost Farms entameront un partenariat exclusif à long terme sur l’ensemble du réseau pour la production de protéines de lactosérum, afin de soutenir la croissance des deux organisations. Actus prévoit d’investir des capitaux importants dans cette usine pour en augmenter la capacité et élargir ses capacités de production.

« Nous serons en mesure de démarrer rapidement, car nous pouvons intégrer l'usine de Sparta dans notre réseau de production sans devoir procéder à de nombreux changements », a déclaré David Lenzmeier, PDG d'Actus Nutrition. « Le site fournira une capacité supplémentaire qui nous aidera à mieux répondre à la demande internationale insatiable de protéines de lactosérum, tout en permettant à Actus de mieux répondre aux besoins de ses clients actuels. »

« Foremost Farms et Actus entretiennent des relations solides depuis de nombreuses années, et ce partenariat s'étend à de nouvelles directions », a déclaré Declan Roche, directeur commercial de Foremost Farms USA. « Ce scénario crée une situation gagnant-gagnant, permettant à Foremost Farms de rationaliser ses opérations tout en continuant à maximiser la valeur pour les membres de la coopérative grâce à un partenaire stratégique à long terme. »

Le site de Sparta est le septième site de production de la société dans le Wisconsin. Actus exploite également des sites de production dans le Minnesota, le Nebraska, la Californie, l'Idaho et l'Illinois. Actus prévoit de proposer des offres d'emploi aux membres actifs de l'équipe du site dans le cadre de son lancement sous une nouvelle direction. Des embauches supplémentaires sont prévues pour répondre aux besoins opérationnels et à la croissance future. Les parties prévoient de conclure l'acquisition avant la fin du mois de mai.

« Nous sommes heureux que cette vente permette à Foremost Farms de continuer à se consacrer à son activité principale », a déclaré Joel Eigenbrood, président du conseil d'administration de Foremost Farms USA. « Nous apprécions les contributions de notre personnel de Sparta et nous nous réjouissons de travailler avec Actus pour générer plus de valeur pour nos clients agriculteurs. »

À propos d’Actus Nutrition®

Actus Nutrition Nutrition est un fabricant d’ingrédients nutritionnels destinés aux industries de la santé et du bien-être, de la nutrition sportive et de l’alimentation fonctionnelle. L’entreprise dispose de sites au Wisconsin, au Minnesota, au Nebraska, en Illinois, dans l’Idaho et en Californie. L’activité principale d’Actus Nutrition repose sur des ingrédients riches en protéines (concentrés, isolats et hydrolysats de protéines de lactosérum, ainsi que concentrés, isolats de protéines de lait et caséine micellaire), du lactose et du perméat, ainsi que des ingrédients à valeur ajoutée comme la lactoferrine. Actus Nutrition est également fortement implanté dans les secteurs de l’alimentation pour animaux de compagnie et de l’alimentation pour bétail. Pour plus d’informations sur Actus Nutrition, consultez le site Actus.com.

À propos de Foremost Farms USA®

Foremost Farms USA® est une coopérative laitière représentant des centaines de producteurs laitiers membres du Midwest répartis dans sept États du Midwest, dont l'Illinois, l'Indiana, l'Iowa, le Michigan, le Minnesota, l'Ohio et le Wisconsin - la région laitière de l'Amérique. C'est l'une des plus grandes coopératives laitières des États-Unis et une entreprise importante de fabrication de produits alimentaires.

À propos de Butterfly

Butterfly est une société de capital-investissement basée à Los Angeles, en Californie, qui investit exclusivement dans le secteur alimentaire. Elle pèse 26 billions de dollars. Butterfly est l'un des principaux investisseurs nord-américains dans l'écosystème alimentaire, de la semence à l'assiette, et cherche à générer des retours sur investissement réguliers grâce à une expertise sectorielle approfondie, à un processus d'investissement basé sur les données et à une approche de la création de valeur basée sur les opérations. Depuis sa création en 2016, le cabinet a investi dans un portefeuille diversifié d'entreprises leaders dans leur catégorie, représentant environ 8 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Parmi ces entreprises, figurent The Duckhorn Portfolio, Rise Baking Company, Actus Nutrition, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Pete and Gerry's, Orgain, Generous Brands, Bolthouse Fresh Foods, QDOBA, et Pacifico Aquaculture. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.bfly.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.