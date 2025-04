Kraken propose des titres américains grâce à un partenariat stratégique avec Alpaca

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Kraken, l'une des plateformes de crypto-monnaies les plus fiables et les plus anciennes, qui compte plus de 15 millions de clients dans le monde, propose désormais des titres américains à ses clients résidant aux États-Unis. En élargissant son offre de produits, Kraken continue de combler le fossé entre les actifs numériques et traditionnels, renforçant ainsi sa position de plateforme d'échange multi-actifs de qualité institutionnelle.

Kraken a lancé cette nouvelle classe d'actifs dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Alpaca – une plateforme de courtage privilégiant les API et un courtier-négociant en autocompensation pour les actions, les ETF et les options, qui dessert des centaines de services financiers et des millions de comptes de courtage dans le monde entier.

Grâce à ce partenariat, Kraken offre à ses utilisateurs l'accès à un univers d'actifs investissables vaste et diversifié, en combinant sa plateforme cryptographique de premier ordre, qui comprend plus de 300 actifs numériques et 6 monnaies fiduciaires différentes, avec plus de 11 000 actions et ETF. La récente acquisition par Kraken de NinjaTrader, une plateforme de négociation de contrats à terme, témoigne de son engagement à offrir davantage d'opportunités d'investissement à ses clients.

« Nous sommes ravis de travailler avec Alpaca pour offrir des actions américaines à nos clients », a déclaré Nick LaMaina, directeur général de Kraken. « Cette collaboration accélère la vision de Kraken consistant à combiner les classes d'actifs traditionnels et numériques en une seule plateforme, améliorant ainsi l'expérience utilisateur des nouveaux traders et des traders avertis, tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de confiance et de sécurité. »

L'API Broker d'Alpaca permet à des partenaires internationaux, comme Kraken, de passer des ordres notionnels et fractionnaires, d'exécuter des transactions à faible latence et, grâce à sa plateforme d'autocompensation, d'effectuer des opérations sur actions sans commission.

« Nous sommes ravis de féliciter Kraken pour l'étape incroyable qu'elle a franchie en proposant des titres américains. Leur approche avant-gardiste visant à combiner plusieurs types d'actifs en une seule plateforme consolidée montre à quel point ils restent dévoués à répondre aux besoins de leur clientèle internationale, et nous sommes ravis de faire partie de leur aventure », a déclaré Yoshi Yokokawa, PDG et cofondateur d'Alpaca.

À l'avenir, Kraken continuera d'étudier la possibilité d'ajouter des classes d'actifs plus traditionnelles, comme les options, et de les proposer dans le monde entier.

À propos d'Alpaca

Alpaca est un courtier-négociant auto-compensateur basé aux États-Unis et une infrastructure de courtage pour les actions, les ETF, les options et les crypto-monnaies, qui a levé plus de 170 millions de dollars de fonds. Alpaca est soutenue par des investisseurs prestigieux dans le monde entier, dont Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund et Y Combinator. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : alpaca.markets

À propos de Kraken

Kraken est l'une des plus grandes bourses d'échange d'actifs numériques au monde et le leader en termes de volume d'euros et de liquidité. Les clients de Kraken échangent plus de 300 actifs numériques et 6 monnaies fiduciaires différentes, dont la livre sterling, l'euro, le dollar américain, le dollar canadien, le franc suisse et le dollar australien. Kraken a été fondé en 2011 et a été l'une des premières bourses à proposer des transactions au comptant avec marge, des produits dérivés réglementés et des services d'indexation. Kraken bénéficie de la confiance de plus de 15 millions de traders et d'institutions dans le monde entier et offre une assistance en ligne professionnelle 24 heures sur 24. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kraken.com

