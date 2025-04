Actus Nutrition adquire planta de proteínas da Foremost Farms USA

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--A Actus Nutrition ("Actus"), líder na fabricação de ingredientes nutricionais verticalmente integrados e empresa do portfólio da Butterfly Equity ("Butterfly"), concluiu hoje um contrato para compra de uma planta de processamento de 99.000 pés quadrados (cerca de 9.000 m²) da Foremost Farms USA ("Foremost Farms"). A planta, localizada em Sparta, Wisconsin, fabrica atualmente produtos de proteínas do soro de leite, que a Actus continuará produzindo no local. Como parte do contrato, a Actus e a Foremost Farms darão início a uma parceria exclusiva a longo prazo para produzir proteínas do soro de leite em toda a rede, apoiando o crescimento de ambas as organizações. A Actus planeja investir capital significativo na planta para aumentar a capacidade e expandir seu potencial.

"Estamos aptos a começar o trabalho com rapidez, pois podemos conectar a planta de Sparta à nossa rede de produção existente sem muitas alterações", disse David Lenzmeier, Diretor Executivo da Actus Nutrition. "A planta irá fornecer maior capacidade, o que irá nos ajudar a satisfazer melhor a insaciável demanda mundial por proteínas do soro de leite, enquanto posiciona a Actus ainda mais para atender às necessidades de nossos clientes atuais."

"A Foremost Farms e a Actus mantêm um sólido e duradouro relacionamento, e isto amplia nossa parceria em novas direções", disse Declan Roche, Diretor Comercial da Foremost Farms USA. "Esta situação beneficia a todos, ao permitir que a Foremost Farms otimize suas operações e, ao mesmo tempo, continue maximizando o valor aos membros da cooperativa através de um parceiro estratégico a longo prazo."

A planta de Sparta é a sétima unidade fabril da empresa em Wisconsin. A Actus também opera unidades fabris em Minnesota, Nebraska, Califórnia, Idaho e Illinois. A Actus planeja ampliar suas ofertas de emprego aos atuais membros da equipe ativa na planta como parte de seu lançamento sob nova administração. São esperadas outras contratações para satisfazer as necessidades operacionais e o futuro crescimento. As partes esperam concluir a aquisição antes do fim de maio.

"Estamos satisfeitos que esta venda irá possibilitar que a Foremost Farms continue tendo foco em seu negócio principal", disse Joel Eigenbrood, Presidente do Conselho Administrativo da Foremost Farms USA. "Agradecemos as contribuições de nossos funcionários na Sparta e estamos na expectativa de trabalhar com a Actus para agregar mais valor a nossos produtores patrocinadores."

Sobre a Actus Nutrition®

A Actus Nutrition é um produtor de ingredientes nutricionais para os setores de saúde e bem-estar, nutrição em esportes e alimentos funcionais, com instalações em Wisconsin, Minnesota, Nebraska, Illinois, Indiana e Califórnia. O negócio central da Actus Nutrition são ingredientes ricos em proteínas (concentrados, isolados e hidrolisados ​​de proteínas do soro de leite, bem como concentrados, isolados e caseína micelar de proteínas do leite), lactose e permeado, bem como ingredientes com valor agregado, como a lactoferrina. A Actus Nutrition também possui uma presença significativa nas indústrias de ração para animais de estimação e gado. Mais informações sobre a Actus Nutrition podem ser encontradas em Actus.com.

Sobre a Foremost Farms USA®

A Foremost Farms USA® é uma cooperativa de laticínios que representa centenas de produtores leiteiros associados do Centro-Oeste, localizados em sete estados desta região, incluindo Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio e Wisconsin, a Terra dos Laticínios dos EUA. É uma das maiores e mais importantes cooperativas de laticínios do país e uma importante empresa de produção de alimentos.

Sobre a Butterfly

A Butterfly é uma empresa de capital privado com sede em Los Angeles, Califórnia, que investe exclusivamente no setor alimentício, avaliado em US$ 26 trilhões. A Butterfly é líder de investimentos em ecossistemas alimentícios "da semente à mesa" na América do Norte e busca gerar retornos consistentes através do profundo conhecimento do setor, um processo de investimentos baseado em dados e um enfoque operacional na criação de valor. Desde sua fundação em 2016, a empresa investiu em um portfólio diversificado de empreses líderes em sua categoria, representando cerca de US$ 8 bilhões em valor corporativo, incluindo The Duckhorn Portfolio, Rise Baking Company, Actus Nutrition, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Pete and Gerry's, Orgain, Generous Brands, Bolthouse Fresh Foods, QDOBA e Pacifico Aquaculture. Para saber mais, acesse https://www.bfly.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.