Mainstay Medical kündigt exklusive Kostendeckung von ReActiv8® durch Anthem Blue Cross/Blue Shield an

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Mainstay Medical Holdings plc gab heute bekannt, dass Anthem Blue Cross and Blue Shield („Anthem“) eine günstige Kostendeckung für die ReActiv8 Restorative NeurostimulationTM-Therapie des Unternehmens zur Behandlung hartnäckiger chronischer Rückenschmerzen eingeführt hat. ReActiv8 ist die einzige Therapie, die von der Versicherung als medizinisch notwendig erachtet wird, wenn die Voraussetzungen für die Kostenübernahme erfüllt sind. Der Versicherungsschutz trat am 16. April 2025 in Kraft und erweitert den Zugang zu dem Verfahren für die Versicherten von Anthem, sofern es klinisch sinnvoll ist.

„Wir sind seit 17 Jahren dabei, den Wert von ReActiv8 durch sorgfältige und gründliche Forschung zu beweisen“, sagte Jason Hannon, CEO von Mainstay Medical. „Wir haben uns dazu verpflichtet, umfangreiche, belastbare klinische und praxisnahe Nachweise für die Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie in einer Indikation zu erbringen, in der Patienten dringend nach dauerhaften Lösungen suchen. Wir freuen uns, dass ein führender Kostenträger wie Anthem die von uns erbrachten Nachweise anerkennt, und wir freuen uns darauf, unsere Daten mit anderen großen Krankenkassen zu erörtern, um eine weitere Kostenübernahme für ReActiv8 zu erreichen. Unsere Erkenntnisse wurden von zahlreichen klinischen Forschern auf der ganzen Welt gewonnen, die sich um Patienten mit chronischen Rückenschmerzen kümmern. Wir sind diesen Ärzten für ihre kontinuierliche Arbeit äußerst dankbar.“

Gemäß seiner Richtlinien erkennt Anthem die medizinische Notwendigkeit von ReActiv8 für die Behandlung chronischer Schmerzen im unteren Rückenbereich an, wenn eine Reihe von klinischen Kriterien erfüllt sind. Dazu gehören die Diagnose einer Funktionsstörung des lumbalen Multifidus-Muskels und Kriterien für die Patientenauswahl, die den FDA-Zulassungsrichtlinien und den klinischen Studienprotokollen von Mainstay entsprechen.

Über ReActiv8®

ReActiv8 ist ein implantierbares medizinisches Gerät zur Behandlung von Erwachsenen mit hartnäckigen chronischen Rückenschmerzen (CLBP), die mit einer Dysfunktion des Musculus multifidus einhergehen, was durch bildgebende Verfahren und physiologische Tests nachgewiesen werden kann. Kandidaten für ReActiv8 sind Patienten mit einer multifidalen Muskelfunktionsstörung, bei denen andere Therapieformen (einschließlich Schmerzmedikation und Physiotherapie) versagt haben und die nicht für eine Wirbelsäulenoperation in Frage kommen. ReActiv8 ist in mehreren geografischen Gebieten zugelassen und im Europäischen Wirtschaftsraum, in Australien, in Großbritannien und in den USA im Handel erhältlich.

Über Mainstay Medical

Mainstay Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Vermarktung seines innovativen implantierbaren Restorative NeurostimulationTM -Systems, ReActiv8® , für Menschen mit behindernder mechanischer CLBP konzentriert. Mainstay Medical hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland, und verfügt über Tochtergesellschaften in Irland, den Vereinigten Staaten, Australien, Deutschland und den Niederlanden.

Nähere Informationen sind verfügbar unter www.mainstaymedical.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Bekanntmachung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Kostenübernahme durch Kostenträger und auf die Fähigkeit des Unternehmens enthalten, Zugang zu Patienten und Ärzten für ReActiv8 zu erhalten, sowie in Bezug auf seine Forschungsstudien und -ergebnisse, kommerziellen Bemühungen und Leistungen, Finanzlage, Finanzierungsstrategien, Produkt-Designs und -Entwicklungen, Zulassungsanträge, Genehmigungen und Erstattungsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben oder angedeutet wurden. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von denen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risiken und Ungewissheiten, die im Geschäftsbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr enthalten sind, der in Verbindung mit den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens – verfügbar auf der Website des Unternehmens unter www.mainstaymedical.com – gelesen werden sollte. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung.

