Jednostka Dydaktyczna ds. Mobilnego Uczenia się (Mobile Learning Unit, MLU) Uniwersytetu w Melbourne wybiera Rimini Solutions™ dla Salesforce w celu udoskonalenia swojej platformy e-learningowej i zarządzania jej funkcjonowaniem

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, ogłosił dzisiaj, że Jednostka Dydaktyczna ds. Mobilnego Uczenia się (Mobile Learning Unit, MLU) przy Uniwersytecie w Melbourne wybrała rozwiązania Rimini Manage™ i Rimini Consult™ dla Salesforce w ramach realizacji strategii mającej zapewnić stabilność platformy e-learningowej placówki i usprawnić jej funkcjonowanie.

MLU pragnie zagwarantować dostępność procesów nauki, ich urozmaicenie i uproszczenie. Po pomyślnym wprowadzeniu platformy e-learningowej instytut uczelni zapewnia kompleksowe rozwiązania dydaktyczne placówkom kształcenia, począwszy od rozwiązań umożliwiających opracowywanie kursów i projektowanie szkoleń po hosting systemu zarządzania nauką (ang. LMS) oraz udostępnianie narzędzi wsparcia osobom uczącym się. Platforma Salesforce stanowi główny system ułatwiający sprawny dostęp studentów do materiałów dydaktycznych, zarządzanie zgłoszeniami oraz przekazywanie informacji.

– Platforma Salesforce ma nieodzowne znaczenie dla naszej działalności. Gdyby doszło do jej awarii, studenci straciliby dostęp do zajęć, a my nie moglibyśmy zarządzać zgłaszanymi przypadkami wymagającymi wsparcia – powiedział Pat Violo, kierownik biura programowego MLU. – Zachowanie gruntownej bazy wiedzy Salesforce potrzebnej do wdrażania najlepszych praktyk i utrzymanie możliwie jak najsprawniejszej pracy platformy było dla nas jednym z najpoważniejszych wyzwań. W jego przezwyciężeniu pomogła nam Rimini Street, która zapewniła niezbędną wiedzę i zasoby. Ogromnie cieszymy się z możliwości zwiększenia potencjału w obszarze cyfrowego uczenia się dzięki tej współpracy.

Rimini Solutions™ dla Salesforce, sprawdzona ścieżka w kierunku innowacji

W następstwie rygorystycznego procesu selekcji MLU uznała, że idealnie sprawdzą się u niej Rimini Solutions™ dla Salesforce, mając na uwadze bogate, sprawdzone doświadczenie Rimini Street w zakresie wspierania systemów o kluczowym znaczeniu dla prowadzonej działalności przedsiębiorstw i organizacji, takich jak system Salesforce. Jako certyfikowany partner Salesforce w zakresie usług zarządzanych i partner konsultacyjny Salesforce, Rimini Street zapewnia usługi zarządzane oraz usługi specjalistyczne zarówno w odniesieniu do zasobów fizycznych, jak i wirtualnych rozmaitych organizacji.

– Wielu partnerów Salesforce specjalizuje się w świadczeniu usług zarządzanych lub specjalistycznych, natomiast my jesteśmy w stanie świadczyć oba te rodzaje usług, co zdecydowanie wyróżnia nas w branży – powiedział David Rowe, główny kierownik ds. produktu i marketingu w Rimini Street. – Wykorzystując sprawność operacyjną, stabilność i elastyczność zapewnianą klientom Salesforce, pomagamy im wykorzystać potencjał posiadanych systemów jeszcze lepiej, z korzyścią w postaci innowacji i niezbędnych przekształceń prowadzonej działalności umożliwiających zachowanie konkurencyjnej pozycji na rynku. A wszystko to zyskują oni z jednego, sprawdzonego źródła.

– Rozmawialiśmy z wieloma klientami Salesforce i dokonaliśmy również własnej, wewnętrznej oceny ryzyka i możliwych korzyści w związku z przejściem na wsparcie Rimini Street. Ustaliliśmy, że Rimini Street świadczy skuteczne wsparcie wysokiej jakości, wykorzystując globalną wiedzę fachową i obszerną sieć zasobów, dzięki czemu jest solidnym partnerem, który dysponuje odpowiednimi możliwościami, by wspierać nasze kompleksowe środowisko Salesforce – powiedział Violo.

– Po osiągnięciu stabilizacji naszych systemów zamierzamy współpracować z Rimini Street w celu rozwoju naszej oferty, abyśmy mogli sprzedawać więcej kursów oraz całe rozwiązanie LMS innym podmiotom – dodał Violo. – Dzięki Rimini Street możemy wyważyć wykorzystywanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych w sposób opłacalny pod względem kosztów, zapewnić utrzymanie zasadniczej wiedzy fachowej na szczeblu wewnętrznym i z optymizmem kształtować przyszłość naszej działalności.

Dowiedz się więcej na temat usług Rimini Street dla Salesforce i związanych z nimi możliwości wsparcia organizacji w osiągnięciu stabilności i rozwoju prowadzonej działalności.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „prognoza”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „perspektywy”, „planuje”, „możliwe”, „cel”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; wszelkie dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem jakichkolwiek zakazów sądowych dotyczących sporu Rimini II oraz ich wpływ na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich makroekonomicznych trendów i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; oczekiwania spółki co do nowej oferty produktów, partnerstw i programów partnerskich, w tym między innymi partnerstwa z ServiceNow; zdolności spółki do zwiększenia przychodów i precyzyjnego prognozowania ich wysokości, a także efekty wszelkich działań na rzecz zarządzania kosztami w związku z bieżącymi oczekiwaniami wobec poziomu przychodów i rozszerzeniem oferty spółki; spodziewany wpływ redukcji personelu w ostatnim i bieżącym roku obrotowym oraz związane z tym koszty reorganizacji; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; biznesplan spółki, jej zdolności do przyszłego rozwoju oraz osiągnięcia i utrzymania rentowności; plany dotyczące likwidacji oferty usług w zakresie produktów Oracle PeopleSoft, na które mogą mieć wpływ niewydane jeszcze decyzje w sprawie sporu Rimini II; zmienność cen akcji i związane z tym zapewnienie zgodności z wymogami giełdowymi; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa; wszelkie niedociągnięcia związane z potencjalnym korzystaniem z technologii generatywnej sztucznej inteligencji (AI) przez spółkę lub dostawców zewnętrznych; zdolność do ochrony informacji poufnych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, kosztów należności celnych (w tym zwolnień celnych lub zdolności do ograniczenia należności celnych, w szczególności w związku z proponowaną polityką nowej administracji rządowej), niezdolność do ustanowienia odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe lub zdolność do uzyskania korzyści w przypadku strat netto z działalności operacyjnej; wszelki negatywny wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG) na reputację spółki lub jej działalność oraz narażenie spółki na dodatkowe koszty lub ryzyko związane ze sprawozdawczością w tych dziedzinach; zdolność spółki do utrzymania dobrych relacji z rządem Stanów Zjednoczonych i rządami innych państw oraz do pozyskania nowych umów z podmiotami/agencjami państwowymi; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K w dniu 27 lutego 2025 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2025 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.