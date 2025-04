Il sistema di istotripsia di HistoSonics dimostra un controllo del 90% dei tumori locali a 12 mesi negli studi clinici #HOPE4LIVER

MINNEAPOLIS--( BUSINESS WIRE )--HistoSonics, azienda che sviluppa e produce il sistema di istotripsia Edison®, oggi ha annunciato l’arruolamento dei primi pazienti nel suo innovativo studio con protocollo master prospettico, chiamato BOOMBOX, progettato per valutare l’uso reale dell’istotripsia per il trattamento dei tumori al fegato. BOOMBOX è uno studio master post-commercializzazione completo che fornirà dati importanti per un massimo di 5.000 pazienti trattati da una base globale in crescita...