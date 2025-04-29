Actus Nutrition收購Foremost Farms USA的蛋白質生產設施

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Actus Nutrition (以下簡稱「Actus」)是一家領先的垂直整合營養成分製造商，也是Butterfly Equity (以下簡稱「Butterfly」)旗下投資組合公司。今日，Actus宣布已與Foremost Farms USA (以下簡稱「Foremost Farms」)簽訂最終協議，收購位於威斯康星州斯帕塔(Sparta, WI)的一座占地99,000平方英尺的加工廠。該設施目前生產乳清蛋白產品，Actus將繼續在該地點進行生產。作為交易的一部分，Actus與Foremost Farms將啟動一項長期獨家、覆蓋全網路的乳清蛋白合作夥伴關係，支援雙方組織的增長。Actus計劃向該設施投入大量資金，以提升產能並擴展其生產能力。

Actus Nutrition執行長David Lenzmeier表示：「我們將能立即投入運作，因為斯帕塔廠房只需稍作調整即可接入現有生產網路。該設施將提供額外產能，協助我們更有效滿足全球對乳清蛋白的旺盛需求，同時進一步強化Actus滿足現有客戶需求的能力。」

Foremost Farms USA商業長 Declan Roche表示：「Foremost Farms與Actus擁有多年深厚合作關係，此次交易將我們的夥伴關係拓展至新領域。此合作模式創造雙贏局面，既能精簡Foremost Farms的營運，同時透過長期戰略夥伴持續為合作社成員創造最大價值。」

斯帕塔廠區將成為該公司在威斯康辛州的第七座生產基地。Actus目前於明尼蘇達州、內布拉斯加州、加利福尼亞州、愛達荷州及伊利諾州均設有生產據點。作為所有權轉移後的營運規劃，Actus將優先向該廠區現有員工提供留任機會，並預計擴大招聘以滿足營運需求與未來發展。雙方預計於五月底前完成此項收購交易。

Foremost Farms USA董事會主席Joel Eigenbrood表示：「我們很高興這項交易能讓Foremost Farms持續專注於核心業務。我們感謝斯帕塔廠區員工的貢獻，並期待與Actus合作，為我們的農場主會員創造更多價值。」

關於Actus Nutrition®

Actus Nutrition是一家專注於健康保健、運動營養及功能性食品產業的營養原料製造商，生產據點遍佈威斯康辛州、明尼蘇達州、內布拉斯加州、伊利諾州、愛達荷州及加利福尼亞州。該公司核心業務聚焦高蛋白原料(包括濃縮乳清蛋白、分離乳清蛋白、水解乳清蛋白，以及濃縮牛奶蛋白、分離牛奶蛋白與膠束酪蛋白)、乳糖與滲透粉，以及乳鐵蛋白等增值原料。Actus Nutrition在寵物飼料與畜牧飼料產業亦佔有重要市場地位。如需Actus Nutrition的更多資訊，請造訪Actus.com。

關於Foremost Farms USA®

Foremost Farms USA®是一家乳業合作社，代表數百位分佈於美國中西部七州(包括伊利諾州、印第安納州、愛荷華州、密西根州、明尼蘇達州、俄亥俄州及威斯康辛州——美國乳業重鎮)的奶農成員。該合作社不僅是全美規模最大、最具領導地位的乳業合作社之一，同時也是重要的食品製造企業。

關於Butterfly

Butterfly是一家總部位於加州洛杉磯的私募股權公司，專注投資於規模達26萬億美元的食品產業。作為北美領先的「從農場到餐桌」食品生態系統投資者，該公司透過深厚的產業專業知識、資料驅動的投資流程，以及營運導向的價值創造策略，持續追求穩健的投資回報。自2016年成立以來，Butterfly已投資多家市場領先企業，投資組合總企業價值約達80億美元，包括The Duckhorn Portfolio、Rise Baking Company、Actus Nutrition、Chosen Foods、MaryRuth Organics、Pete and Gerry's、Orgain、Generous Brands、Bolthouse Fresh Foods、QDOBA 及 Pacifico Aquaculture等知名品牌。如需進一步瞭解，請造訪https://www.bfly.com/。

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