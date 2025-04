Al Zorah kondigt samenwerking aan met Four Seasons voor de opening in 2026 van een luxe strandresort in Al Zorah, Ajman

AJMAN, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Al Zorah Development Company, een samenwerkingsverband tussen de regering van Ajman en Solidere International, heeft samen met Four Seasons plannen aangekondigd om in 2026 het Four Seasons Resort Ajman in Al Zorah te openen. Voor het luxueuze resort aan het strand worden uitgebreide upgrades uitgevoerd aan het bestaande pand, waaronder gerenoveerde accommodatie en faciliteiten voor het publiek.

Het resort zal bestaan uit 23 villa's, 74 kamers en suites, allemaal uitgerust met een eigen terras met prachtig uitzicht op de Arabische Golf. Het resort ligt op slechts 25 minuten van Dubai International Airport en biedt een unieke combinatie van comfort en natuurlijke rust.

Volgens George Saad, CEO van Al Zorah Development Company, is het project een kans is om het bestaande pand te verheffen tot een eersteklas luxebestemming, waar de lokale cultuur zich versmelt met de wereldwijde standaarden van Four Seasons. Hij hoopt hiermee internationale aandacht te trekken en de aantrekkingskracht van de regio te vergroten.

Bart Carnahan, President van Global Business Development, Portfolio Management en Residential bij Four Seasons, deelde zijn enthousiasme over de merkuitbreiding in de VAE. Hij voegde eraan toe dat de samenwerking met Al Zorah Development gericht is op het bieden van een luxe ervaring van wereldklasse die de gerenommeerde gastvrijheid benadrukt waar Four Seasons bekend om staat.

Het resort heeft een ontwerp van moderne architectuur die overloopt in weelderige tuinen en biedt een verscheidenheid aan faciliteiten voor gasten van alle leeftijden. Het omvat een ultramodern fitnesscentrum, luxe spafaciliteiten, een privéstrand en een 280 voet (85meter) lang overloopzwembad, verdeeld in aparte gedeeltes voor volwassenen en kinderen.

Gasten kunnen genieten van een zorgvuldig samengesteld aanbod aan activiteiten, zoals kinderprogramma's, duikexcursies en rondleidingen om de mangrovebossen en natuurlijke kreek te verkennen. Golfliefhebbers hebben toegang tot de Al Zorah Golf and Yacht Club, met een 18-holes wedstrijdbaan ontworpen door Jack Nicklaus.

Het resort biedt verder heerlijke diner-ervaringen, waaronder een restaurant dat internationale gerechten serveert en een panoramisch uitzicht op zee biedt. Verder is er een strandbar en restaurant om te genieten van de lokale sfeer, en een Italiaans restaurant dat lokale en internationale smaken combineert, allemaal met een adembenemend uitzicht. Four Seasons Resort in Al Zorah, Ajman, legt de focus op luxe en uitzonderlijke service om een ongeëvenaarde gastvrijheidservaring te bieden in de VAE.

Bron: AETOSWire

