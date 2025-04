Mainstay Medical annonce la couverture exclusive de ReActiv8® par Anthem Blue Cross/Blue Shield

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Mainstay Medical Holdings plc annonce aujourd’hui qu’Anthem Blue Cross and Blue Shield (« Anthem ») a établi une couverture favorable pour la thérapie ReActiv8 Restorative NeurostimulationTM de la société pour le traitement des lombalgies chroniques insolubles. ReActiv8 est le seul traitement jugé médicalement nécessaire par la police lorsque les conditions de couverture sont remplies. La couverture est entrée en vigueur le 16 avril 2025 et élargit l’accès à la procédure, lorsque cela est cliniquement approprié, aux assurés d’Anthem.

« Depuis 17 ans, nous avons pour mission de prouver la valeur de ReActiv8 par des recherches minutieuses et approfondies », déclare Jason Hannon, PDG de Mainstay Medical. « Nous nous sommes engagés à mettre au point un vaste ensemble de preuves cliniques probantes et concrètes prouvant l’efficacité et l'innocuité du traitement pour des patients qui recherchent désespérément des solutions durables. Nous sommes heureux de voir un payeur de premier plan comme Anthem reconnaître les preuves que nous avons recueillies, et nous nous réjouissons à la perspective de présenter nos données avec d'autres grands régimes de santé dans le but d'assurer une couverture supplémentaire pour ReActiv8. Nos preuves ont été générées par des dizaines de chercheurs cliniques du monde entier qui s'occupent de patients souffrant de douleurs chroniques du dos. Nous sommes extrêmement reconnaissants du travail que ces médecins continuent de faire. »

En vertu de sa politique, Anthem considère que ReActiv8 est médicalement nécessaire pour le traitement de la lombalgie chronique lorsqu'un certain nombre de critères cliniques sont remplis. Il s’agit notamment d’un diagnostic de dysfonctionnement des muscles multifides lombaires et de critères de sélection des patients conformes aux lignes directrices d’approbation de la FDA et aux protocoles d’essais cliniques de Mainstay.

À propos de ReActiv8®

ReActiv8 est un dispositif médical implantable conçu pour traiter les adultes souffrant de lombalgie chronique intraitable associée à un dysfonctionnement des muscles multifides, qui peut être mis en évidence par l'imagerie ou des tests physiologiques. Les candidats à ReActiv8 sont des patients atteints de dysfonctionnement des muscules multifides pour lesquels d'autres formes de thérapie ont échoué (y compris les analgésiques et la thérapie physique) et ne sont pas candidats à la chirurgie de la colonne vertébrale. ReActiv8 a reçu l'approbation réglementaire dans plusieurs zones géographiques et est disponible dans le commerce dans l'Espace économique européen, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos de Mainstay Medical

Mainstay Medical est une société de dispositifs médicaux axée sur la mise sur le marché de son système implantable innovant Restorative NeurostimulationTM , ReActiv8® , pour les personnes atteintes de CLBP mécanique invalidante. Mainstay Medical a son siège social à Dublin, en Irlande, et possède des filiales en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Pour plus de détails : www.mainstaymedical.com.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations contenues dans cette annonce, autres que les déclarations de faits historiques, sont ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions, les convictions ou les attentes actuelles de la société concernant, entre autres, la couverture du payeur de la société et sa capacité à accéder aux patients et aux médecins pour ReActiv8, ses études et résultats de recherche, ses efforts et performances commerciaux, sa situation financière, ses stratégies de financement, la conception et le développement de produits, les demandes et approbations réglementaires et les modalités de remboursement.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et ne sont pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives ou suggérés par celles-ci. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les évolutions diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives contenues dans le présent document, y compris, sans s’y limiter, les risques et les incertitudes inclus dans le rapport annuel de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, qui doit être lu conjointement avec les informations publiées par la société (disponibles sur le site web de la société, www.mainstaymedical.com). Les déclarations prospectives des présentes ne sont valables qu'à la date de publication.

