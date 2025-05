NIQ kondigt wereldwijde datasamenwerking aan met The Trade Desk om doelgroeptargeting te verbeteren

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--NIQ, een toonaangevend bedrijf op het gebied van consumentenintelligentie, heeft vandaag een strategische wereldwijde samenwerking aangekondigd met The Trade Desk, een wereldleider in advertentietechnologie. De samenwerking integreert de consumentenintelligentie en wereldwijde inzichten in winkelgedrag van NIQ in het platform van The Trade Desk, waardoor marketeers advertentiecampagnes nauwkeuriger kunnen plannen en activeren.

Deze nieuwe doelgroepen, nu beschikbaar op het media-inkoopplatform van The Trade Desk, stellen adverteerders in staat om hun gewenste doelgroepen in wereldwijde markten effectief en nauwkeurig te bereiken.

