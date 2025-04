Kraken biedt Amerikaanse effecten aan via een strategisch partnerschap met Alpaca

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Kraken, een van de meest betrouwbare en langstlopende cryptovalutaplatformen ter wereld met meer dan 15 miljoen klanten over de hele wereld, biedt nu Amerikaanse effecten aan klanten die in de VS wonen aan. Door hun productenaanbod uit te breiden, blijft Kraken de kloof tussen digitale en traditionele activa dichten, waarmee ze hun positie als platform van institutioneel niveau voor multi-asset-class trading verder profileren.

Kraken lanceerde deze nieuwe activaklasse via een strategisch partnerschap met Alpaca – een API-first brokerage platform en self-clearing makelaar-dealer voor aandelen, ETF's en opties die wereldwijd honderden financiële services en miljoene brokerage accounts van dienst is.

