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Microba取得發炎性腸道疾病領域里程碑式成果並與大型腸胃科機構簽約合作

  • 兩項獨立的臨床研究顯示，Microba的MetaPanel™檢測能夠在超過35%處於病情發作期的發炎性腸道疾病(IBD)病患中辨識出胃腸道病原體，其中超過60%的病原體透過目前的傳統檢測方法所無法檢出。
  • 這些發現可望改變治療方案，為IBD病患提供一條新的緩解病情的途徑，避免不必要的治療升級或手術。
  • Microba與澳洲最大的私人腸胃病診療服務機構之一Colonoscopy Clinic和Integrated Gut Health建立了合作關係，將微生物診斷檢測納入傳統診療中，以改善病患的治療效果。
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澳洲布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 精準微生物組公司Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) (“Microba”)今日宣布兩項重大進展：公布其MetaPanel™胃腸道病原體檢測的新臨床效用結果，以及與澳洲首屈一指的腸胃病診療服務機構Colonoscopy Clinic及其全資合作夥伴Integrated Gut Health簽署策略性臨床合作協議。

變革IBD的治療：MetaPanel™展現出高臨床效用

由澳洲著名腸胃病專家Jake Begun副教授和Graham Radford-Smith副教授領導的兩項獨立臨床研究證明了Microba的MetaPanel™在發炎性腸道疾病(IBD)（包括克隆氏症和潰瘍性結腸炎）病患的處治中具有令人矚目的臨床效用。

研究發現：

  • 40%處於病情發作期的IBD病患檢測出胃腸道(GI)病原體呈陽性，並且
  • 其中超過60%的病原體中使用目前的傳統檢測方法無法檢出

這些結果為IBD病患的臨床處治提供了關鍵的新見解，支援將MetaPanel檢測納入標準治療方案，並且可望在同儕審查期刊上發表。在病情發作期間檢測出可治療的胃腸道病原體，可能為病情緩解提供更有效的途徑，協助臨床醫生避免不必要的治療升級，降低治療失敗的風險，並充分減少手術介入的需求。

澳洲發炎性腸道疾病領域的頂尖專家之一Graham Radford-Smith副教授評論道：

「這些結果無論是做為MetaPanel的臨床應用案例，還是對於腸胃病學領域精準醫學的未來發展而言，都極具說服力。對於像我自己這樣處治複雜IBD病例的臨床醫生來說，能夠檢測出傳統檢測遺漏的病原體，可能會改變病患的治療方式——可望避免不必要的治療升級所帶來的副作用，提高對IBD治療的反應性，並最終改善病患的治療效果。」

與Colonoscopy Clinic和Integrated Gut Health合作以產生切實影響

Microba還與澳洲首屈一指的私人腸胃病診療服務機構Colonoscopy Clinic建立了臨床合作關係，該機構每年接待超過1萬名病患。根據協議，Microba和Colonoscopy Clinic將合作把MetaPanelTM MetaXploreTM 檢測納入為病患制定的臨床診療方案中。

合作的關鍵內容包括：

  • 例行使用MetaPanel和MetaXplore來輔助診斷和治療決策
  • 共同展開臨床研究並發表成果，以量化Microba診斷檢測對病患治療效果的影響
  • 開發以Microba的精準診斷為核心的下一代腸胃病診療模式。

此次合作與Microba的願景相一致，即透過以精準微生物組為基礎的診斷檢測來改變胃腸道疾病病患的護理標準。

Colonoscopy Clinic的腸胃病專家Dan Worthley副教授評論道：

「我們發現越來越多患有慢性和複雜胃腸道症狀的病患，透過標準檢測和大腸鏡檢查無法全面瞭解病情。Microba的檢測為發現隱藏的病原體、微生物組和胃腸道功能提供了一個新的視角，將為病患帶來新的治療效果。與Microba合作使我們能夠引領腸胃病診療實務向更精準、以資料為驅動的方向改變——最終為我們的病患帶來更好的治療結果。」

極具吸引力的商機

全球有超過700萬人受IBD的影響，並且人們越來越體認到微生物組在疾病處治中的作用。有鑑於此，MetaPanel™提供了一種差異化的、經過臨床驗證的工具，用於辨識引發病情發作的可介入因素。Microba憑藉與Colonoscopy Clinic這樣的腸胃病學卓越中心合作，在推動採用這種先進的檢測方法方面具有得天獨厚的優勢。

關於Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences是一家致力於改善人類健康的精密微生物組公司。憑藉全球首屈一指的人類腸道微生物組測量技術，Microba正在推動重大慢性疾病新型療法的發現和開發，並在全球向研究人員、臨床醫生和消費者提供腸道微生物組檢測服務。透過與一流機構的合作，Microba正在協助探索微生物組、健康和疾病之間的新聯繫，以開發新的健康解決方案。

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