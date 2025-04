Al Zorah annonce un partenariat avec Four Seasons pour ouvrir un complexe hôtelier luxueux en bord de mer à Al Zorah, Ajman en 2026

AJMAN, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Al Zorah Development Company, une coentreprise entre le gouvernement d'Ajman et Solidere International, a annoncé son intention de lancer le Four Seasons Resort Ajman à Al Zorah en 2026 en partenariat avec la marque hôtelière Four Seasons. Le luxueux complexe hôtelier en bord de mer subira d'importantes rénovations pour améliorer les bâtiments existants, y compris des mises à niveau des unités d'hébergement et des installations publiques.

Offrant une vue imprenable sur le golfe Persique depuis ses terrasses privées, le complexe disposera de 23 villas, 74 chambres et suites. Son emplacement stratégique conjuguera le meilleur des deux mondes : un mélange unique de confort et de tranquillité naturelle, et une connectivité facile à seulement 25 minutes de l'aéroport international de Dubaï.

George Saad, PDG d'Al Zorah Development Company, a déclaré : « Le projet représente une opportunité inédite pour réinventer la propriété existante et en faire une destination de luxe de premier ordre, connectant les clients à la culture locale selon les normes mondiales de la marque Four Seasons. » Il se réjouit à l’idée d'attirer l'attention des segments de clientèle internationale et de renforcer l'attractivité touristique de la région.

Bart Carnahan, président du développement commercial mondial, de la gestion de portefeuille et des résidences chez Four Seasons, a exprimé son enthousiasme à l'idée de développer la présence de la marque aux Émirats arabes unis. « La collaboration avec Al Zorah Development vise à offrir aux clients une expérience de luxe de classe mondiale marquée par l'hospitalité exceptionnelle qui fait la réputation de Four Seasons. »

Le design du complexe est une élégante fusion entre l’architecture moderne et la beauté des jardins luxuriants, offrant un ensemble d'installations et de services répondant aux besoins des clients de tous âges. Il sera doté également d’un espace de remise en forme ultramoderne, des installations de spa luxueuses, une plage privée et une piscine à débordement de 280 pieds (85 mètres), divisée en zones distinctes pour les adultes et les enfants.

Le complexe proposera également un éventail d’activités soigneusement sélectionnées, telles que des programmes pour enfants, des excursions de plongée et des visites guidées pour explorer les forêts de mangroves et la crique naturelle. Les amateurs de golf auront accès à l'Al Zorah Golf and Yacht Club, qui propose un parcours de championnat stimulant de 18 trous créé par le célèbre Jack Nicklaus.

Les clients pourront également faire des escapades gustatives immersives, dans les différents restaurants du complexe, notamment le restaurant qui propose une cuisine internationale avec une vue mer exceptionnelle, un bar-restaurant de plage pour profiter de l'atmosphère locale, et un restaurant italien fusionnant les saveurs italiennes classiques avec des touches internationales, le tout avec une vue spectaculaire à couper le souffle. Le Four Seasons Resort d'Al Zorah, à Ajman, visera à allier l'opulence et le luxe à un service exceptionnel, afin d'offrir une expérience d'hospitalité inégalée aux Émirats arabes unis.

Source: AETOSWire