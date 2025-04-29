Microba取得炎症性肠病领域里程碑式成果并与大型肠胃科机构签约合作

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 精准微生物组公司Microba Life Sciences Limited (ASX: MAP) (“Microba”)今日宣布两项重大进展：公布其MetaPanel™胃肠道病原体检测的新临床效用结果，以及与澳大利亚领先的肠胃病诊疗服务机构Colonoscopy Clinic及其全资合作伙伴Integrated Gut Health签署战略临床合作协议。

变革IBD的治疗：MetaPanel™展现出高临床效用

由澳大利亚著名肠胃病专家Jake Begun副教授和Graham Radford-Smith副教授领导的两项独立临床研究证明了Microba的MetaPanel™在炎症性肠病(IBD)（包括克罗恩病和溃疡性结肠炎）患者的处治中具有令人瞩目的临床效用。

研究发现：

40%处于病情发作期的IBD患者检测出胃肠道(GI)病原体呈阳性，并且

其中超过60%的病原体中使用目前的常规检测方法无法检出

这些结果为IBD患者的临床处治提供了关键的新见解，支持将MetaPanel检测纳入标准治疗方案，并且预计将在同行评议期刊上发表。在病情发作期间检测出可治疗的胃肠道病原体，可能为病情缓解提供更有效的途径，帮助临床医生避免不必要的治疗升级，降低治疗失败的风险，并最大限度地减少手术干预的需求。

澳大利亚炎症性肠病领域的顶尖专家之一Graham Radford-Smith副教授评论道：

“这些结果无论是作为MetaPanel的临床应用案例，还是对于肠胃病学领域精准医学的未来发展而言，都极具说服力。对于像我自己这样处治复杂IBD病例的临床医生来说，能够检测出常规检测遗漏的病原体，可能会改变患者的治疗方式——有望避免不必要的治疗升级所带来的副作用，提高对IBD治疗的反应性，并最终改善患者的治疗效果。”

与Colonoscopy Clinic和Integrated Gut Health合作以产生切实影响

Microba还与澳大利亚领先的私人肠胃病诊疗服务机构Colonoscopy Clinic建立了临床合作关系，该机构每年接待超过1万名患者。根据协议，Microba和Colonoscopy Clinic将合作把MetaPanelTM 和MetaXploreTM 检测纳入为患者制定的临床诊疗方案中。

合作的关键内容包括：

常规使用MetaPanel和MetaXplore来辅助诊断和治疗决策

联合开展临床研究并发表成果，以量化Microba诊断检测对患者治疗效果的影响

开发以Microba的精准诊断为核心的下一代肠胃病诊疗模式。

此次合作与Microba的愿景相一致，即通过基于精准微生物组的诊断检测来改变胃肠道疾病患者的护理标准。

Colonoscopy Clinic的肠胃病专家Dan Worthley副教授评论道：

“我们发现越来越多患有慢性和复杂胃肠道症状的患者，通过标准检测和结肠镜检查无法全面了解病情。Microba的检测为发现隐藏的病原体、微生物组和胃肠道功能提供了一个新的视角，将为患者带来新的治疗效果。与Microba合作使我们能够引领肠胃病诊疗实践向更精准、以数据为驱动的方向转变——最终为我们的患者带来更好的治疗结果。”

极具吸引力的商业机会

全球有超过700万人受IBD的影响，并且人们越来越认识到微生物组在疾病处治中的作用。有鉴于此，MetaPanel™提供了一种差异化的、经过临床验证的工具，用于识别引发病情发作的可干预因素。Microba凭借与Colonoscopy Clinic这样的肠胃病学卓越中心合作，在推动采用这种先进的检测方法方面具有得天独厚的优势。

关于Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences是一家致力于改善人类健康的精密微生物组公司。凭借世界领先的人类肠道微生物组测量技术，Microba正在推动重大慢性疾病新型疗法的发现和开发，并在全球范围内向研究人员、临床医生和消费者提供肠道微生物组检测服务。通过与领先组织的合作，Microba正在帮助探索微生物组、健康和疾病之间的新联系，以开发新的健康解决方案。

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