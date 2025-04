Actus Nutrition neemt eiwitfabriek van Foremost Farms USA over

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Actus Nutrition ("Actus"), een toonaangevende verticaal geïntegreerde producent van voedingsingrediënten en portfoliobedrijf van Butterfly Equity ("Butterfly"), heeft vandaag een overeenkomst gesloten voor de aankoop van een 99.000 m² grote productiefaciliteit van Foremost Farms USA ("Foremost Farms"). De fabriek, gelegen in Sparta, WI, produceert momenteel wei-eiwit producten, die Actus zal blijven produceren op de locatie. Als onderdeel van de overeenkomst zullen Actus en Foremost Farms een langdurig exclusief, netwerkbreed wei-eiwit partnerschap aangaan om de ontwikkeling van beide organisaties te bevorderen. Met belangrijke investeringen wil Actus de capaciteit van de faciliteit uitbreiden om meer mogelijkheden te leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.