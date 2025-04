Microba livre des résultats marquants sur les MII et signe un partenariat majeur dans le domaine gastro-entérologique

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Microba Life Sciences Limited (ASX : MAP) (« Microba »), société spécialisée dans le microbiome de précision, annonce aujourd’hui deux développements importants : la publication de nouveaux résultats d’utilité clinique pour son test MetaPanel™ de pathogènes gastro-intestinaux et la signature d’un partenariat clinique stratégique avec Colonoscopy Clinic, et son partenaire en propriété exclusive, Integrated Gut Health, l’un des principaux services de gastro-entérologie d’Australie.

Transformation des soins de MII : MetaPanel™ démontre une grande utilité clinique

Deux études cliniques indépendantes dirigées par des gastro-entérologues australiens renommés, Jake Begun et Graham Radford-Smith, ont démontré une utilité clinique convaincante pour MetaPanel™ de Microba dans la prise en charge des patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin (MII), notamment la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique.

Ces études ont révélé que :

40 % des patients souffrant de MII et présentant une poussée de la maladie étaient positifs à un agent pathogène gastro-intestinal (GI), et

Plus de 60 % de ces agents pathogènes ne seraient pas détectés avec les méthodes actuelles de dépistage de routine

Ces résultats fournissent de nouvelles informations essentielles pour la gestion clinique des patients atteints de MII, soutiennent l’intégration du test MetaPanel dans les protocoles de soins standards et devraient être publiés dans des revues à comité de lecture. La détection d’un pathogène gastro-intestinal traitable pendant les épisodes de poussée peut constituer une voie plus efficace vers la rémission, en aidant les cliniciens à éviter une escalade thérapeutique inutile, à réduire le risque d’échec du traitement et à minimiser la nécessité d’interventions chirurgicales.

Graham Radford-Smith, l’un des plus grands spécialistes australiens des maladies inflammatoires de l’intestin, commente l’étude :

« Ces résultats sont convaincants à la fois en tant que cas d’utilisation clinique de MetaPanel et pour l’avenir de la médecine de précision en gastro-entérologie. Pour les cliniciens comme moi qui gèrent des cas complexes de MII, la capacité de détecter des agents pathogènes non détectés par les tests de routine pourrait transformer la façon dont les patients sont traités, avec la possibilité d’éviter les effets secondaires d’une escalade thérapeutique inutile, d’améliorer la réactivité aux thérapies des MII et, à terme, d’améliorer les résultats pour les patients. »

Partenariat avec Colonoscopy Clinic et Integrated Gut Health pour un impact concret dans le monde réel

Microba a également conclu un partenariat clinique avec Colonoscopy Clinic, un service privé australien de gastro-entérologie de premier plan qui accueille plus de 10 000 patients par an. Dans le cadre de cet accord, Microba et Colonoscopy Clinic collaboreront pour intégrer les tests MetaPanelTM et MetaXploreTM dans les protocoles cliniques destinés à leurs patients.

Les principaux éléments du partenariat sont les suivants :

Utilisation systématique de MetaPanel et MetaXplore pour faciliter la prise de décision en matière de diagnostic et de traitement

Recherche clinique conjointe et efforts de publication pour quantifier l’impact des tests de diagnostic Microba sur les résultats des patients

Développement d’un modèle de soins gastro-entérologiques de nouvelle génération centré sur les diagnostics de précision de Microba.

Ce partenariat s’inscrit dans la vision de Microba, qui est de permettre aux tests de diagnostic de précision basés sur les microbiomes de transformer la norme de soins pour les patients souffrant de troubles gastro-intestinaux.

Dan Worthley, gastro-entérologue de Colonoscopy Clinic, déclare :

« Nous voyons un nombre croissant de patients souffrant de symptômes gastro-intestinaux chroniques et complexes pour lesquels les tests classiques et la coloscopie standard ne nous donnent pas un aperçu complet. Les tests de Microba offrent une nouvelle perspective sur les pathogènes cachés, le microbiome et la fonction gastro-intestinale, ce qui permet d’obtenir de nouveaux résultats pour les patients. Notre partenariat avec Microba nous permet de faire évoluer la pratique de la gastro-entérologie vers des soins plus précis, basés sur des données, et, à terme, vers de meilleurs résultats pour nos patients. »

Une opportunité commerciale convaincante

Avec plus de 7 millions de personnes dans le monde affectées par les MII et une reconnaissance croissante du rôle du microbiome dans la gestion de la maladie, MetaPanel™ offre un outil différencié et cliniquement validé pour identifier les contributeurs à des poussées. Microba est particulièrement bien placé pour favoriser l’adoption de cette approche de test avancée, avec de grands centres d’excellence en gastro-entérologie comme Colonoscopy Clinic.

À propos de Microba Life Sciences Limited

Microba Life Sciences est une entreprise de microbiome de précision dont l’objectif est d’améliorer la santé humaine. Grâce à une technologie de pointe pour mesurer le microbiome intestinal humain, Microba est à la tête de la découverte et du développement de nouvelles thérapies pour les principales maladies chroniques et fournit des services de test de microbiome intestinal dans le monde entier aux chercheurs, cliniciens et consommateurs. Grâce à des partenariats avec des organisations de premier plan, Microba propulse la découverte de nouvelles relations entre le microbiome, la santé et la maladie pour le développement de nouvelles solutions de santé.

