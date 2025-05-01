NIQ宣布与The Trade Desk达成全球数据合作以提升受众群体定位精度

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的消费者洞察公司NIQ今日宣布与广告科技巨头The Trade Desk达成全球战略合作。此次合作将把NIQ的消费者情报和全球购物行为洞察整合至The Trade Desk平台，助力营销人员更精准地策划并启动广告活动。

这些新消费群体数据现已登陆The Trade Desk媒体采购平台，助力广告客户高效且精准地触达全球目标群体。NIQ媒体产品全球负责人Joshua Pisano表示，“与The Trade Desk的合作标志着我们在为全球广告业提供可执行洞察的使命中迈出重要一步。通过将NIQ高级群体整合至The Trade Desk领先的数据市场，我们为广告客户提供了能提升定向效果、优化全球营销表现的新数据资产。”

主要亮点：

The Trade Desk数据合作副总裁Jay Goebel表示，“广告客户日益注重将数据与决策应用于媒体采购策略。我们与NIQ的合作为平台引入先进的零售数据及地理定位能力，助力品牌做出更明智的数据驱动型决策。”

有关此次合作的更多信息，请发送电子邮件至info@consumercanvas.net。

关于The Trade Desk：

The Trade Desk™ 是一家赋能广告采购方的技术公司。通过其自助式云端平台，广告采购方可以通过各种广告形式与设备创建、管理和优化数字广告活动。平台与主要数据、库存及发布合作伙伴集成，确保最大触达规模与决策能力，同时企业级API支持基于平台的开发。The Trade Desk总部位于加州文图拉市，在北美、欧洲及亚太地区设有分支机构。要了解更多信息，请访问thetradedesk.com。

关于NIQ：

NIQ是全球领先的消费者情报公司，致力于提供最全面的消费者购买行为分析，并揭示新的增长途径。2023年，NIQ与GfK完成合并，两家极具全球影响力的行业领导者实现整合。如今，我们的全球业务遍及90多个国家和地区，覆盖约85%的世界人口及超过7.2万亿美元的全球消费者支出。NIQ凭借全面的零售解读与消费者洞察，通过卓越的商业智能平台和分析工具，传递市场全貌（Full View ™）。

如需了解更多信息，请访问 www.niq.com

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