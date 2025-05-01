-

NIQ宣布与The Trade Desk达成全球数据合作以提升受众群体定位精度

The Trade Desk成为全球首个整合新消费群体的科技平台

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的消费者洞察公司NIQ今日宣布与广告科技巨头The Trade Desk达成全球战略合作。此次合作将把NIQ的消费者情报和全球购物行为洞察整合至The Trade Desk平台，助力营销人员更精准地策划并启动广告活动。

这些新消费群体数据现已登陆The Trade Desk媒体采购平台，助力广告客户高效且精准地触达全球目标群体。NIQ媒体产品全球负责人Joshua Pisano表示，“与The Trade Desk的合作标志着我们在为全球广告业提供可执行洞察的使命中迈出重要一步。通过将NIQ高级群体整合至The Trade Desk领先的数据市场，我们为广告客户提供了能提升定向效果、优化全球营销表现的新数据资产。”

主要亮点：

  • 基于购物者的新群体：广告客户现在可以访问来自全球最大全渠道购物数据集的群体，以及基于数字化购买数据的群体和来自美国领先的媒体规划和洞察提供商MRI-Simmons的高级群体。
    • NIQ基于购物者的新群体将在Consumer Canvas™品牌下发布，该品牌是NIQMRI-Simmons新成立的实体，旨在为广告客户、代理商和品牌提供基于受众群体的解决方案。
  • 新地理定位功能：广告客户将能依据地理位置更精准地触达目标受众，锁定最具销售增长潜力的区域。这些新型地理定向细分方案基于消费者、零售商及市场数据的专有融合算法。The Trade Desk将成为全球首个整合NIQ地理定向细分数据的科技平台，该方案将率先在西欧市场推出，随后于第二季度登陆北美，并计划在2025年内覆盖更多区域市场。

The Trade Desk数据合作副总裁Jay Goebel表示，“广告客户日益注重将数据与决策应用于媒体采购策略。我们与NIQ的合作为平台引入先进的零售数据及地理定位能力，助力品牌做出更明智的数据驱动型决策。”

有关此次合作的更多信息，请发送电子邮件至info@consumercanvas.net

关于The Trade Desk：

The Trade Desk™ 是一家赋能广告采购方的技术公司。通过其自助式云端平台，广告采购方可以通过各种广告形式与设备创建、管理和优化数字广告活动。平台与主要数据、库存及发布合作伙伴集成，确保最大触达规模与决策能力，同时企业级API支持基于平台的开发。The Trade Desk总部位于加州文图拉市，在北美、欧洲及亚太地区设有分支机构。要了解更多信息，请访问thetradedesk.com

关于NIQ：

NIQ是全球领先的消费者情报公司，致力于提供最全面的消费者购买行为分析，并揭示新的增长途径。2023年，NIQ与GfK完成合并，两家极具全球影响力的行业领导者实现整合。如今，我们的全球业务遍及90多个国家和地区，覆盖约85%的世界人口及超过7.2万亿美元的全球消费者支出。NIQ凭借全面的零售解读与消费者洞察，通过卓越的商业智能平台和分析工具，传递市场全貌（Full View ™）。

如需了解更多信息，请访问 www.niq.com

免责声明：所有产品和公司名称均为其各自持有人的商标™ 或注册® 商标。

© 2025 Nielsen Consumer LLC. 保留所有权利。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体信息：sweta.patra@nielseniq.com

Industry:

NielsenIQ

Release Versions
EnglishSpanishFrenchChinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

媒体信息：sweta.patra@nielseniq.com

More News From NielsenIQ

NIQ推出BASES AI Screener：助力快消品品牌在超创新时代蓬勃发展

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 消费者情报领域的领导者NielsenIQ (NIQ) 正式推出BASES AI Screener，将NIQ庞大的消费者面板数据集、广泛的创新数据库和领先的预测模型与人工智能模仿人类反应的能力相结合，用于创意筛选。BASES AI Screener现已登陆美国、英国、德国、巴西和印度尼西亚等多个市场，并将在2025年继续扩张。 为了满足当今创新者不断变化的需求，NIQ推出BASES AI Screener——由生成式人工智能驱动的实时创意筛选平台。这一工具利用NIQ消费者面板的大量行为数据，可创建具有独特人群和购买行为特征的合成受访者，随后由人工智能驱动的面板将参与提供评分、开放式反馈和定制建议，使用户能够快速评估创新想法并确定优先次序。 BASES AI Screener为快消品公司提供的关键优势： 可靠的预测性洞察：生成式人工智能与BASES指标和数据库视角相结合，提供可靠的创新潜力评估以及详细的反馈和改进建议。 加速进程：DIY平台在几分钟内便能完成创新评估，从而加快创新周期，缩短总体时间。 高性价比：只需传统筛选方...

NIQ-GfK发布《2025年科技消费品行业趋势报告》：全球零售额将达1.29万亿美元，中国及新兴亚洲市场将驱动主要增长

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ（NIQ）今天发布了《2025年科技消费品行业趋势报告》，预测在新兴市场、替换周期和高端创新推动下，未来一年全球科技消费品销售额将达1.29万亿美元。 NIQ科技及耐用消费品行业全球总裁Julian Baldwin表示：“要在2025年及未来持续增长，品牌方和零售商必须以价值为导向，提供真正能引起当代目的性消费者共鸣的创新产品，其关键在于提升性能、可增强日常体验以及提供切实投资回报。高端化（尤其是通过人工智能）是一个关键的增长杠杆，但前提是这些技术必须直观、方便且有明确的效益。” 2025年的主要技术趋势： 家庭娱乐和游戏：沉浸式体验致胜，但时机很重要。中国每周或每天玩游戏的人群比例较全球平均水平高出10%。 电视机升级将延续到2026年，创新和旧电视机换新将是2025年的主要驱动因素。 2024年70寸以上电视机的需求激增25%，展现沉浸式的家居娱乐趋势。 游戏电脑进入换新周期，疫情居家时期购买的产品到2025年已到升级之时。 音频类产品全球增长3%，主要因为新兴市场需求上升...

NIQ签署收购Gastrograph AI的最终协议，旨在通过人工智能驱动的数据、平台和能力，进一步加强快消品创新

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 消费者情报领域的领导者NielsenIQ（NIQ）今天宣布已签署对Gastrograph AI的收购协议，后者为市场领先的感官洞察发现和查询平台。此次收购进一步加强了NIQ的人工智能能力和差异化竞争优势，为快消品企业提供了消费者行为的“市场全貌”（Full View™）。 Gastrograph AI为全球一些最大的消费品牌提供支持，利用预测性人工智能，通过模拟人类对风味、香气和质地的感官知觉，开发、测试和重新配置产品。Gastrograph AI强大的消费者偏好感官数据库与NIQ生态系统的整合将帮助客户创造创意、提升概念，并提供令消费者满意的产品配方。借助人工智能的能力，NIQ的解决方案可助力客户以更低的成本加快产品上市速度。 “Gastrograph AI与NIQ人工智能平台的结合，将帮助全球最具影响力的快消品品牌以更好的产品更快地进入市场，并更迅速地赢得市场份额。”NIQ的策略分析与洞察总裁Ramon Melgarejo表示，“在当今环境下，了解消费者会买什么、为什么买，并能够根据这些洞察采取行动变得前所未有的重要...
Back to Newsroom