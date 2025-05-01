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NIQ宣布與The Trade Desk進行全球資料合作，以加強受眾定位

The Trade Desk是首個整合新進入市場受眾的全球技術平台

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 領先的消費者情報公司NIQ今天宣布與全球領先的廣告科技公司The Trade Desk建立全球戰略合作關係。此次合作將把NIQ的消費者情報和全球購物行為洞察整合到The Trade Desk的平台中，支援行銷人員更準確地規劃和啟動廣告活動。

這些新進入市場的受眾現已可在The Trade Desk的媒體購買平台上使用，這將使廣告商能夠有效、準確地接觸到全球市場上的目標受眾。NIQ媒體產品全球主管Joshua Pisano表示：「我們與The Trade Desk的合作代表著我們朝著在全球範圍內為廣告行業提供可行見解的使命邁出了重要一步。透過將NIQ的高級受眾整合到The Trade Desk領先的資料市場中，我們將為廣告商提供新的資料資產，從而提供更有效的廣告定位，並在全球市場推動更好的營銷業績。」

主要亮點：

  • 基於購物者的新受眾：廣告商現在將能夠存取來自全球最大的全方位渠道購物資料庫的受眾，以及基於數位購買資料的受眾和來自MRI-Simmons的進階受眾群，MRI-Simmons是美國媒體規劃與洞察的領導供應商。
    • NIQ的基於購物者的新受眾將在Consumer Canvas™品牌下發布，這是NIQMRI-Simmons為廣告商、代理商和品牌實現以受眾為基礎的解決方案而創建的新實體。
  • 新的地理定位功能：廣告商將能更精準地透過地理位置接觸受眾，協助他們瞄準最具銷售成長潛力的區域。新的地理定位細分是基於消費者、零售商和市場資料的專有組合。The Trade Desk將會是第一個整合NIQ這些地理定位區塊的全球技術平台，將先在西歐推出受眾，然後在第二季推出北美市場，並在2025年餘下時間推出其他市場。

The Trade Desk資料合作副總裁Jay Goebel表示：「廣告商越來越注重在媒體購買策略中應用資料和決策。我們與NIQ的合作為我們的平台帶來了先進的零售資料和地理定位功能，使品牌能夠做出更明智的、以資料為導向的決策。」

如需更多關於此次合作的資訊，請發送電子郵件至info@consumercanvas.net

關於The Trade Desk：

The Trade Desk™是一家為廣告買家提供支援的科技公司。透過其自助式雲端平台，廣告買家可以跨廣告格式和裝置建立、管理和最佳化數位廣告活動。與主要資料、庫存和發行商合作夥伴的整合確保了最大程度的覆蓋範圍和決策能力，而企業API則支援在平台上進行客製化開發。The Trade Desk總部位於加州文圖拉，在北美、歐洲和亞太地區設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪thetradedesk.com

關於NIQ

NIQ是首屈一指的消費者情報公司，致力於提供對消費者購買行為最全面的洞察，並揭示新的成長途徑。2023年，NIQ與GfK完成合併，兩家極具全球影響力的產業領導者實現整合。公司業務遍及全球90多個國家/地區，涵蓋約85%的世界人口，以及全球超過7.2萬億美元的消費者支出。憑藉透過尖端平台和先進分析工具提供的整體零售解讀和最全面的消費者洞察，NIQ致力於傳遞市場全貌(Full View™)。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.niq.com

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