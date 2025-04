Mobile Learning Unit (MLU) der University of Melbourne wählt Rimini Solutions™ für Salesforce zur Verwaltung und Optimierung ihrer eLearning-Plattform

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass die Mobile Learning Unit (MLU) der University of Melbourne Rimini Manage™ und Rimini Consult™ für Salesforce als Strategie ausgewählt hat, um ihre eLearning-Plattform zu optimieren und ihr mehr Stabilität zu verleihen.

Die MLU hat es sich zum Ziel gesetzt, das Lernen zugänglicher, ansprechender und einfacher zu machen. Die Hochschule bietet über die erfolgreiche neue eLearning-Plattform End-to-End-Lernlösungen für Bildungsanbieter, die von der Kurserstellung und didaktischen Gestaltung über das Hosting von Learning Management Systems (LMS) bis hin zur Unterstützung der Lernenden reichen. Die Salesforce-Plattform ist das zentrale System, das für nahtlosen Studentenzugriff, Case Management und Reporting sorgt.

„Salesforce ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Betriebs. Ein Ausfall würde verhindern, dass Studenten auf Kurse zugreifen und wir Supportfälle bearbeiten können“, sagte Pat Violo, Program Office Manager der MLU. „Eine unserer größten Herausforderungen bestand darin, eine umfangreiche Salesforce-Knowledgebase beizubehalten, um bewährte Praktiken implementieren und die Plattform möglichst effizient ausführen zu können. Da kam Rimini Street ins Spiel, um die Wissens- und Ressourcenlücke zu schließen, und wir freuen uns sehr, unsere eLearning-Funktionen durch unsere Partnerschaft auf ein neues Niveau heben zu können.“

Rimini Solutions™ für Salesforce, ein bewährter Weg in Richtung Innovation

Im Rahmen eines strengen Auswahlprozesses identifizierte MLU Rimini Solutions™ für Salesforce als ideale Lösung, da Rimini Street umfangreiche Erfahrung im Support geschäftskritischer Systeme wie Salesforce hat. Als zertifizierter Salesforce MSP Partner und Salesforce Consulting Partner bietet Rimini Street Organisationen Managed Services und Professional Services für On-Premises- und virtuelle Ressourcen.

„Viele Salesforce-Partner sind auf Managed Services oder Professional Services spezialisiert. Wir heben uns von Wettbewerbern durch unsere Fähigkeit ab, beides zu bieten“, sagte David Rowe, Chief Product and Marketing Officer bei Rimini Street. „Wir bieten unseren Salesforce-Kunden betriebliche Effizienz, Stabilität und Flexibilität. Davon ausgehend helfen wir ihnen, neues Potenzial für ihre Systeme zu erschließen, indem wir die Innovation und die geschäftliche Transformation ermöglichen, die zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit erforderlich sind – und zwar all das aus einer zentralen, vertrauenswürdigen Quelle.“

„Wir haben mit verschiedenen Salesforce-Kunden gesprochen und eine interne Bewertung der Risiken und Vorteile eines Wechsels zu Rimini Street vorgenommen. Wir haben festgestellt, dass Rimini Street einen kostengünstigen, hochwertigen Support bietet, der durch globale Expertise und ein umfassendes Ressourcennetzwerk ermöglicht wird. Das macht Rimini Street zu einem starken Partner, der gut aufgestellt ist, um unsere komplexe Salesforce-Umgebung zu unterstützen“, sagte Violo.

„Nachdem unsere Systeme stabilisiert wurden, werden wir mithilfe von Rimini Street unsere Angebote weiterentwickeln, damit wir weitere Kurse und die ganze LMS-Lösung verkaufen können“, fuhr Violo fort. „Mit Rimini Street können wir unsere internen und externen Ressourcen auf kostengünstige Weise im Gleichgewicht halten, sicherstellen, dass das Wissen unserer kritischen internen Mitarbeitenden bewahrt bleibt und zuversichtlich in die Zukunft unseres Geschäfts blicken.“

Erfahren Sie mehr darüber, wie die Services für Salesforce von Rimini Street Ihrer Organisation dabei helfen können, Stabilität und Wachstum zu erzielen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000®-Unternehmen, ist ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio einheitlicher Lösungen zum Ausführen, Verwalten, Unterstützen, Anpassen, Konfigurieren, Verbinden, Schützen, Überwachen und Optimieren von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware. Dafür hat das Unternehmen Tausende von Verträgen mit Fortune Global 100- und Fortune 500-Unternehmen, mittelständischen Unternehmen sowie öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die sich für Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen, bewährten Anbieter für geschäftskritische Unternehmenssoftware entschieden haben. So haben sie bessere Betriebsergebnisse erzielt, Milliarden von US-Dollar eingespart und Investitionen in KI und andere Innovationen finanziert.

Mehr erfahren Sie unter www.riministreet.com, und verbinden Sie sich mit Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen beziehen sich nicht auf historische Fakten, sondern sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden in der Regel von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „derzeit“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „beabsichtigen“, „können“, „dürften“, „Ausblick“, „Plan“ „möglich“, „Ziel“, „Potenzial“, „vorhersagen“, „projizieren“, „scheinen“ „versuchen“, „sollten“, „werden“, „würden“ oder ähnliche Wörter, Phrasen oder Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion sowie anderer Wachstumsinitiativen und unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsführung. Sie stellen weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar, noch handelt es sich bei diesen Aussagen um historische Fakten. Diese Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street behaftet, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem ungünstige Entwicklungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verteidigung anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder neuer Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der Entscheidung über anhängige Berufungsanträge und neuer Klagen, sowie alle etwaigen zusätzlichen Kosten, die durch die Einhaltung einer gerichtlichen Verfügung im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit Rimini II entstehen, sowie die Auswirkungen auf die Einnahmen und Kosten zukünftiger Zeiträume im Zusammenhang mit diesen Bemühungen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von makroökonomischen Trends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die sich auf die Branche, in der wir tätig sind, sowie auf die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, auswirken; die Entwicklung der Unternehmenssoftware-Management- und Support-Landschaft sowie unsere Fähigkeit, Kunden zu gewinnen, zu halten und unseren Kundenstamm weiter auszubauen; der starke Wettbewerb in der Software-Support-Branche; die Akzeptanz unseres erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios durch die Kunden sowie Produkte und Dienstleistungen, die wir in Zukunft einführen möchten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, Partnerschaften und Allianzprogramme, unter anderem unsere Partnerschaft mit ServiceNow; unsere Fähigkeit, unseren Umsatz zu steigern und den Umsatz genau zu prognostizieren, sowie die Ergebnisse aller Bemühungen zur Kostenkontrolle im Hinblick auf die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots; die erwarteten Auswirkungen des Personalabbaus im letzten und im laufenden Geschäftsjahr und die damit verbundenen Umstrukturierungskosten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes sowie Kundenerwartungen in Bezug auf Einsparungen durch die Nutzung anderer Anbieter; Schwankungen hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs unseres Verkaufszyklus, Risiken im Zusammenhang mit den Kundenbindungsraten, darunter unsere Fähigkeit, Kundenbindungsraten genau vorherzusagen, der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams, unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal, darunter Vertriebspersonal, anzuwerben und zu halten, und Schlüsselpersonal zu halten, unser Geschäftsplan, unsere Fähigkeit, in Zukunft Wachstum zu erzielen, und unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten; unsere Pläne, das Angebot von Dienstleistungen für Oracle PeopleSoft-Produkte zurückzufahren, was durch ausstehende Entscheidungen im Rimini II-Rechtsstreit beeinflusst werden könnte; die Volatilität unseres Aktienkurses und die damit verbundene Einhaltung der Börsenvorschriften, die Notwendigkeit und Fähigkeit unseres Unternehmens, Eigen- oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um zur Finanzierung höherer Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen beizutragen, sowie Risiken im Zusammenhang mit globalen Geschäftstätigkeiten; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere IT-Systeme und andere Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit zu verhindern; jegliche Mängel im Zusammenhang mit Technologien der generativen künstlichen Intelligenz (KI), die möglicherweise von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern eingesetzt werden; unsere Fähigkeit, die vertraulichen Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum zu erhalten, zu schützen und zu stärken; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, darunter Änderungen von Steuergesetzen oder nachteilige Ergebnisse von eingenommenen Steuerpositionen, Zollkosten (einschließlich Zollentlastungen oder der Möglichkeit, Zölle zu mindern, insbesondere im Hinblick auf die vorgeschlagenen Richtlinien der neuen Präsidialverwaltung), ein Versäumnis unsererseits, angemessene Steuerrücklagen zu bilden, oder unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren Nettobetriebsverlusten zu realisieren; negative Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (Environmental, Social and Governance, ESG) auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Tatsache, dass unser Unternehmen durch die Berichterstattung über derartige Aspekte zusätzlichen Kosten oder Risiken ausgesetzt ist; unsere Fähigkeit, unseren guten Ruf bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen zu wahren und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; unsere laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie finanzielle und betriebliche Auflagen für unser Unternehmen und damit verbundene Zinsrisiken, darunter auch Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Übergang zu SOFR oder anderen Referenzzinssätzen; die Frage, ob unsere Barmittel und Barmitteläquivalente ausreichen, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, den Wert für die Aktionäre durch ein solches Programm zu steigern; die Frage nach dem langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; Katastrophen, die unser Geschäft oder das unserer Kunden beeinträchtigen; sowie die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht von Rimini Street auf Formular 10-K, der am 27. Februar 2025 eingereicht wurde, aufgeführt sind und von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Ferner geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Rimini Street rechnet damit, dass zukünftige Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Rimini Street ändern. Obgleich Rimini Street sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen entschließen kann, lehnt Rimini Street ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, dies zu tun, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.

© 2025 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „Rimini Street“ ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, behauptet Rimini Street keine Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit einem solchen Markeninhaber oder anderen hier genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.