Tecnologie salvavita all’EuroELSO 2025: Eurosets presenta Landing Breathe e Xtreme Rescue

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Eurosets, azienda italiana all’avanguardia nella progettazione di dispositivi medici salvavita, presenta due innovazioni cruciali in occasione del congresso EuroELSO 2025: Landing Breathe e Xtreme Rescue.

Landing Breathe è un capnometro di nuova generazione, pensato per monitorare in modo completo sia il polmone meccanico ossigenatore che quello nativo durante i trattamenti ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana). Il dispositivo si integra con Landing Advance, già in grado di analizzare 22 parametri metabolici. Grazie a questa tecnologia, i clinici possono contare su un quadro completo e in tempo reale delle condizioni respiratorie del paziente, ottimizzando la gestione terapeutica.

Accanto a questa innovazione, Eurosets presenta anche Xtreme Rescue, una macchina ECMO portatile progettata per l’assistenza extraospedaliera in situazioni critiche. Con un peso inferiore ai 7 kg e materiali come titanio, kevlar, fibra di carbonio e alluminio, è il dispositivo più leggero della sua categoria. Può essere trasportato facilmente in ambulanza o elicottero e consente l’attivazione in pochi secondi. Xtreme Rescue è progettato per operare in sinergia con Colibrì, un altro dispositivo Eurosets, e garantisce un supporto tempestivo e affidabile nei momenti più critici. Il sistema di montaggio rapido e l’usabilità immediata lo rendono ideale per scenari di soccorso estremo. Durante l’EuroELSO, il dispositivo è stato mostrato anche in combinazione con un velivolo elettrico a decollo verticale (eVTOL), illustrando un possibile futuro in cui tecnologie avanzate e mobilità innovativa si uniscono per raggiungere rapidamente anche le zone più estreme.

“Grazie a Landing Breathe e a Xtreme Rescue abbiamo ulteriormente ampliato la piattaforma dei dispositivi ECLS. Questo consentirà ai clinici di definire il dispositivo più appropriato da utilizzare in ambiente extra o intra ospedaliero e la possibilità di monitorare un maggior numero di parametri vitali” afferma Antonio Petralia, CEO e Vicepresidente Esecutivo di Eurosets.