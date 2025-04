Keysight décroche un contrat FORACS de l'OTAN pour améliorer l'état de préparation opérationnelle

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Keysight Technologies, Inc. (NYSE : KEYS) Keysight a décroché un contrat avec les sites de contrôle de précision des armes et des détecteurs des forces navales de l'OTAN (FORACS, pour son sigle en anglais) afin de moderniser ses capacités de test des systèmes radar et des mesures de soutien électronique (MSE) essentielles. Dans le cadre de cet accord, Keysight fournira des générateurs de cibles radar et des solutions de test de guerre électronique (GE) qui seront déployés sur les bases navales de l'OTAN, pour permettre la calibration et la maintenance des systèmes radar de l'OTAN et l'évaluation de l'efficacité des mesures de soutien électronique.

Les forces militaires et navales modernes dépendent énormément de la précision et de la fiabilité de leurs systèmes radar et MSE pour maintenir une bonne perception de la situation, un ciblage efficace et une détection rapide des menaces. Alors que les menaces de guerre électronique sont de plus en plus complexes et évoluent rapidement, les organisations de défense ont besoin d'environnements de test sophistiqués et haute fidélité. Ces environnements doivent pouvoir reproduire des scénarios du monde réel grâce à des signaux dynamiques à émetteurs multiples, une modélisation avancée des menaces et des méthodologies de test en circuit fermé.

Les solutions de Keysight en matière de générateurs de cibles radar et de systèmes de guerre électronique sont développées pour répondre à ces exigences rigoureuses et permettre au FORACS de l'OTAN d'évaluer et d'optimiser de manière rigoureuse l'état de préparation opérationnelle des systèmes radar et MSE de tous les pays membres. Le contrat porte sur l'intégration et la fourniture de générateurs de cibles radar et de simulateurs de menaces de guerre électronique de nouvelle génération. Cela permettra de perfectionner le contrôle de la précision et de tester en profondeur les performances des systèmes dans des environnements électromagnétiques complexes. Le générateur de cibles radar s'appuie notamment sur des composants Keysight disponibles dans le commerce, avec un micrologiciel personnalisé et une interface utilisateur graphique entièrement développés en Europe et adaptés aux exigences spécifiques de l'OTAN.

Les systèmes que Keysight fournira à l'OTAN sont définis par plusieurs facteurs clés, notamment :

Génération de cibles radar haute fidélité : elle simule des échos radar précis, notamment le décalage Doppler, la portée et la variabilité de la section transversale, ce qui permet de tester avec précision le radar de poursuite.

elle simule des échos radar précis, notamment le décalage Doppler, la portée et la variabilité de la section transversale, ce qui permet de tester avec précision le radar de poursuite. Simulation de menaces de guerre électronique sophistiquées : elle crée des environnements électromagnétiques complexes avec des interférences multi-émetteurs, des brouillages et des techniques trompeuses afin d'évaluer l'efficacité des systèmes MSE.

: elle crée des environnements électromagnétiques complexes avec des interférences multi-émetteurs, des brouillages et des techniques trompeuses afin d'évaluer l'efficacité des systèmes MSE. Conception personnalisable à architecture ouverte : le cadre matériel et logiciel modulaire permet des mises à niveau progressives du système, ce qui garantit l'adaptabilité aux exigences des missions à l'avenir.

le cadre matériel et logiciel modulaire permet des mises à niveau progressives du système, ce qui garantit l'adaptabilité aux exigences des missions à l'avenir. Configuration déployable et modulaire : elle est conçue pour être déployée sur le terrain et en laboratoire, elle offre une capacité de test flexible sur plusieurs sites de l'OTAN.

Le Bureau FORACS de l'OTAN, au siège de l'OTAN à Bruxelles, a signalé : « Le Bureau FORACS de l'OTAN se réjouit de l'attribution de ce contrat qui fournira des équipements importants servant à restaurer les capacités de base du FORACS de l'OTAN en matière de tests de radars et de MSE afin de répondre à l'évolution de la demande de ses utilisateurs ».

Thierry Locquette, vice-président et directeur général de Keysight pour la région EMEA, a déclaré : « La capacité de l'OTAN à vérifier et à améliorer la précision de ses systèmes radar et MSE est essentielle à la réussite des missions dans l'environnement controversé du spectre électromagnétique d'aujourd'hui. Keysight est fière de fournir les solutions de pointe nécessaires permettant aux FORACS de l'OTAN de maintenir les plus hauts niveaux de performance des capteurs et garantir ainsi la supériorité opérationnelle des forces alliées. Notre solution Radar Target Generator a été développée en Europe, en étroite collaboration avec nos centres locaux de R&D et de solutions, ainsi qu'avec des partenaires technologiques européens, afin de fournir une capacité de test très réaliste, flexible et prête à l'emploi pour répondre aux besoins de défense en constante évolution de l'OTAN ».

Keysight présentera ses capacités dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense à l'occasion du salon AOC Europe 2025, du 6 au 8 mai. Rendez visite à Keysight sur le stand F21 pour en savoir plus.

