Al Zorah宣布與四季集團建立合作關係，將於2026年在阿治曼的Al Zorah開設一家豪華海濱度假中心

阿拉伯聯合大公國，阿治曼--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Al Zorah開發公司 (Al Zorah Development Company) 是阿治曼政府與Solidere International的合作機構。該公司與四季集團 (Four Seasons) 共同宣布計畫於2026年在Al Zorah開設「阿治曼Al Zorah四季度假中心」(Four Seasons Resort Ajman at Al Zorah)。這座海濱豪華度假中心將對現有房地產進行大規模升級，包括住宿和公共設施升級在內。

這座度假中心共設23棟別墅、74間客房及套房，全部配有可縱覽阿拉伯灣懾人美景的私人露臺。該度假中心距離杜拜國際機場僅有25分鐘的車程，讓賓客同時享有舒適便捷與自然寧謐。

Al Zorah開發公司執行長George Saad表示，這項專案結合了地區文化與四季集團世界級標準的優勢，是一個將現有房地產升級為頂級奢華旅遊景點的機會。他期待能夠藉此吸引國際間的矚目，並提高該地區的吸引力。

四季集團全球業務發展、投資組合管理與住宅部總裁Bart Carnahan分享了他對該品牌在阿聯擴大版圖的欣悅之情。又說，與Al Zorah開發公司的合作旨在將四季以客為尊的世界級奢華體驗推展到更多地方。

這座度假中心的設計將現代建築融入綠意盎然的花園中，並為各個年齡層設置專屬設施。其中包括先進健身中心、豪華水療設施、私人海灘以及一座280英尺（85公尺）的無邊際泳池。該泳池劃分為成人與兒童兩區。

除此之外，賓客還將可享受精心規劃的各類活動，像是兒童娛樂、潛水遊覽以及探索紅樹林和天然溪流的導覽行程。高爾夫球熱愛者可使用Al Zorah高爾夫球場，以及遊艇俱樂部 (Yacht Club) 內由Jack Nicklaus設計的18洞錦標賽球場。

這座度假中心也將提供精緻的餐飲體驗，包括一間可坐覽全景海景的全球料理餐廳、一間可陶醉在當地風情中的海濱酒吧和餐廳，以及一家綜合當地及國際風味的義大利餐廳，全部都坐落於令人屏息的美景中。阿治曼Al Zorah四季度假中心全心為賓客獻上奢華與絕佳服務，成為阿拉伯聯合大公國無與倫比的渡假體驗。

資料來源： AETOSWire

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