Al Zorah宣布与Four Seasons达成合作，将于2026年在阿浩曼的Al Zorah开设豪华海滨度假村

阿浩曼，阿拉伯联合酋长国--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Al Zorah Development Company（由阿浩曼政府与Solidere International合资成立）与Four Seasons联合宣布，计划于2026年在Al Zorah开设Four Seasons Resort Ajman。这家奢华海滨度假村将对现有物业进行全面升级，包括客房及公共设施的改造提升。

该度假酒店将设有23栋别墅、74间客房及套房，所有房型均配备可饱览阿拉伯湾壮丽海景的私人露台。此项目地理位置优越，距迪拜国际机场仅25分钟车程，完美融合奢华舒适与自然静谧。

Al Zorah Development Company首席执行官George Saad表示，该项目将通过融合本土文化与Four Seasons全球标准，将现有物业升级为顶级奢华度假胜地。他期待此举能吸引国际目光，进一步提升该地区的旅游吸引力。

Four Seasons全球业务发展、资产管理与住宅业务总裁Bart Carnahan对品牌在阿联酋的版图扩张表示热切期待。他强调，此次与Al Zorah Development的合作，旨在打造彰显Four Seasons经典待客之道的世界级奢华体验。

这座度假村融合现代建筑与葱郁园林，为各年龄段宾客提供多元化设施。项目规划包含：配备尖端设备的健身中心、奢华水疗设施、私属海滩，以及长达85米（280英尺）且分为成人区和儿童区的无边泳池。

此外，宾客还可享受精心策划的活动，如儿童节目、潜水游览以及探索红树林和天然溪流的导游服务。高尔夫球爱好者可以前往Al Zorah高尔夫和游艇俱乐部，那里拥有由Jack Nicklaus设计的18洞锦标赛球场。

该度假村还将打造多重美食体验，包括：可饱览全景海景的环球美食餐厅、尽享当地风情的海滩酒吧餐厅，以及融合本土与国际风味的意大利餐厅，所有餐饮场所均坐拥令人叹为观止的景观。阿治曼Four Seasons Resort in Al Zorah将秉承奢华理念与非凡服务，为宾客提供阿联酋无与伦比的酒店体验。

来源： AETOSWire

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