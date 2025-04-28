墨爾本大學行動學習單位 (MLU) 指定採用適用於Salesforce的Rimini Solutions™管理並強化其電子學習平台

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球端對端企業軟體支援及創新解決方案供應商，Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商Rimini Street, Inc.（納斯達克代號：RMNI）今天宣布墨爾本大學的行動學習單元 (MLU) 指定採用適用於Salesforce的Rimini Manage™和Rimini Consult™，提增其電子學習平台穩定性和功能性。

墨爾本大學致力提高學習的可及性、趣味性、簡易性。為達成此一目標，這所高等學府已順利推出學習平台，為教育專業者提供端到端學習解決方案，這些解決方案涵蓋從建立課程和教學設計到學習管理系統 (LMS) 託管和支援學生等面向。Salesforce平台扮演核心系統的角色，確保學生使用、個案管理和報告順暢無縫。

「Salesforce已整合到我們的營運中。如果它故障，會影響學生參加課程以及我們管理支援問題的能力。」墨爾本大學專案辦公室主任Pat Violo說，「我們面對的重大挑戰之一是如何維持Salesforce知識庫的深度以取得最佳實際成效，並盡可能保持平台高效運作。Rimini Street的工作便是彌補其知識和資源的不足。我們很高興能夠透過這項合作關係將我們的電子學習功能提升到新的境界。」

適用於Salesforce的Rimini Solutions™是經驗證的創新之道

墨爾本大學在經過一連串嚴格的挑選過程之後，認定適用於Salesforce的Rimini Solutions™為最佳解決方案，這是因為Rimini Street擁有為像Salesforce這樣重要的任務系統提供支援的豐富且可靠的經驗。Rimini Street是經認證的Salesforce合作夥伴及Salesforce諮詢夥伴，為機構組織的地端及虛擬資源提供託管和專業服務。

「許多Salesforce合作夥伴若不是擅長託管服務、便是擅長專業服務，但我們同時具備這兩種能力，使我們較同業更勝一籌。」Rimini Street產品暨行銷長David Rowe說，「我們在營運效率、穩定性和彈性的基礎之上協助Salesforce客戶，使其系統發揮更大潛力、完成保持競爭力所需的創新及業務轉型——全部來自單一個可靠來源。」

「我們徵詢了幾位Salesforce客戶的心得，也完成了改用Rimini Street的風險與回饋內部評估，發現Rimini Street擁有全球性的專業知識以及大面向的資源網，可提供具成本效益的高品質支援，是一位能夠支援Salesforce複雜環境的強大合作夥伴。」Violo說。

「在穩定系統之外，我們還將邀請Rimini Street協助改善我們的產品，讓我們得以銷售更多課程以及完整的學習管理系統解決方案。」Violo繼續說道，「在Rimini Street的協助之下，我們可用具成本效益的方式平衡內部及外部資源，確實維護我們的關鍵內部技能知識，並進一步推展業務。」

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關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數 (Russell 2000®) 公司Rimini Street, Inc.（納斯達克代號： RMNI）是全球端對端企業軟體支援及創新解決方案供應商，Oracle、SAP和VMware軟體的領先支援服務協力廠商。該公司提供一系列全面的統一解決方案，用於運行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監控和企業應用程式最佳化、資料庫和技術軟體。該公司與《財富》100大企業、《財富》500大企業、中型企業、公共事業部門和政府機構簽訂數千份合約，他們選擇Rimini Street為其值得信賴、經驗證的關鍵任務企業軟體解決方案供應商，並獲得更好的營運成果，節省數十億美元開銷，轉而投入人工智慧和其他創新投資。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.riministreet.com ，並在 X 、 Facebook 、 Instagram 和 LinkedIn 上與Rimini Street聯絡。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「預期」、「相信」、「持續」、「可能」、「目前」、「估計」、「期望」、「預測」、「未來」、「打算」、「或許」、「可能」、「展望」、「計劃」、「目標」、「潛力」、「預測」、「預計」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性包括但不限於：未決訴訟或任何新訴訟的不利發展和相關抗辯成本，包括未決上訴動議的處置和任何新索賠；為遵守法院就Rimini II訴訟事宜下達的任何禁令而產生的任何額外支出，以及對未來期間收入和與這些工作相關的成本的影響；Rimini Street經營所在的商業環境的變化，包括任何宏觀經濟趨勢和外匯匯率變化的影響，以及影響我們經營所在行業和我們客戶經營所在行業的一般金融、經濟、監管和政治狀況的影響；企業軟體管理與支援格局的演進，以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透客戶群的能力；軟體支援服務產業的激烈競爭；客戶對我們擴大的產品和服務組合以及我們預期推出的產品和服務的採用情況；我們對新產品、合作夥伴關係和聯盟計劃的預期，包括但不限於我們與 ServiceNow 的合作關係；我們的營收成長能力、準確預測營收的能力，以及因應目前的營收預期和產品擴充而管理成本的結果；上一財政年度和本財政年度裁員的預期影響以及相關的重組成本；對我們可應對市場總量的估計，以及相對於使用其他供應商而言客戶節省成本的預期；我們銷售週期的時間變化；與保留率相關的風險，包括我們準確預測保留率的能力；我們管理團隊一名或多名成員的流失；我們吸引和留住更多合格人員(包括銷售人員)以及留住關鍵人員的能力；我們的業務計劃、未來成長能力以及實現和維持獲利的能力；我們計劃終止為 Oracle PeopleSoft 產品提供服務，這可能會受到 Rimini II 訴訟案未決結果的影響；我們股價的波動性及相關證券交易要求的合規性；我們以有利條件進行股權或債務融資的需求和能力，以及我們從營運中獲得現金流以幫助為我們的成長計畫增加投資提供資金的能力；與全球營運相關的風險；我們防止未經授權存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅的能力；我們或我們的協力廠商及服務供應商可能使用的生成人工智慧(AI)技術相關的任何缺陷；我們保護員工及客戶機密資訊以及遵守隱私權法規的能力；我們維持有效財務報告內部控制系統的能力；我們維持、保護及提升品牌和智慧財產權的能力；法律法規的變更，包括稅法的變更或我們採取的稅務立場的不利結果、關稅成本(包括關稅減免或減輕關稅的能力，尤其是考慮到新總統政府的建議政策)、我們未能建立足夠的稅務儲備，或我們實現淨營業損失利益的能力；環境、社會與治理(ESG)議題對我們的聲譽或業務造成的任何負面影響，以及我們的業務因報告此類議題而面臨的額外成本或風險；我們與美國政府及國際政府保持良好合作關係及與政府單位/機構簽訂新合約的能力；我們的信用貸款對我們的業務及相關利率風險(包括過渡至 SOFR 或其他利率基準所帶來的不確定性)的持續還債義務、財務及營運契約；我們的現金及現金等價物是否足以滿足我們的流動資金需求；根據我們的股票回購計劃進行回購(如有)的金額及時間，以及我們透過該計劃提升股東價值的能力；Rimini Street股權證券長期價值的不確定性；擾亂我們或我們客戶業務的災難性事件；以及在 Rimini Street於2025年2月27日提交的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的風險因素，以及Rimini Street未來的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當期報告和Rimini Street提交給證券交易委員會的其他文件中不時更新的風險因素。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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