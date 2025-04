墨爾本大學行動學習單位 (MLU) 指定採用適用於Salesforce的Rimini Solutions™管理並強化其電子學習平台

Share

Salesforce是墨爾本大學的課程及個案管理流程核心,Rimini Street將為高度客製與整合的Salesforce環境提供託管和專業服務

墨爾本大學行動學習單位 (MLU) 指定採用適用於Salesforce的Rimini Solutions™管理並強化其電子學習平台

More News From Rimini Street, Inc.

Get RSS Feed